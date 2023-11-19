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等32年 大巨蛋開箱1.2萬人朝聖 直呼六星級

台灣新聞組／台北19日電
超過1萬2000名的球迷18日在台北大巨蛋，見證第一場在室內觀戰的棒球比賽。(記者余承翰／攝影)
超過1萬2000名的球迷18日在台北大巨蛋，見證第一場在室內觀戰的棒球比賽。(記者余承翰／攝影)

等了32年，超過1萬2000名球迷昨在台北大巨蛋，見證中華民國史上第一場在室內觀戰的棒球比賽，還有人高喊「謝謝郝院長」，感謝已故行政院前院長郝柏村32年前在中華職棒比賽回應雨中球迷的呼喊，拍板蓋大巨蛋。台北副市長李四川說，年底亞洲棒球錦標賽，會朝開放2萬人進場努力。

大巨蛋昨下午一點測試賽開打，有球迷清晨4時從台南搭車來，11時開放進場就興奮地衝入場。

比賽由亞錦賽中華隊與U23世界盃中華隊交手，賽前比照國際播放國旗歌，還加碼國歌，不少民眾眼眶泛紅，他們說，能當首批見證歷史的觀眾「相當感動」。

上萬名觀眾昨見證亞錦賽中華隊投手曾仁和投出第一球，旅美好手陳聖平第六局敲出右外野方向三分砲，現場響起驚呼，身為第一位「炸裂」台北大巨蛋的男人，陳聖平直言，在巨蛋內擊中球感覺聲音更大，「聲音很脆，很像在打電動」。

大部分觀眾都給大巨蛋高評價，有老球迷直呼視野開闊，不用再風吹雨淋，是六星級體驗；但也有球迷反映大螢幕不夠大。

遠雄副總經理楊舜欽說，各方回饋意見會統整後討論，盼12月3日登場的亞錦賽前改善完成。

昨入場和離場都未造成交通壅塞，北捷比照跨年疏運規格開設指揮中心，加派人員引導。李四川說，約15分鐘疏散完人潮，民眾也未候車太久，會朝開放2萬人入場的目標努力。

大巨蛋昨首次開放觀眾入場，不少資深球迷從中華職棒元年就等到現在，還有人帶9旬老父一起到場見證歷史時刻，也有附近居民每周都會到國父紀念館打拳，就這樣默默看著大巨蛋從無到有，這次搶票入場體驗，球迷紛紛給予正面回饋，打出85分評價，但有些缺失還要再改善。

「我從職棒元年第一場比賽就開始看球了。」65歲的林先生興奮分享，指室內球場的視覺體驗很舒服，真是室外球場無法比，尤其北台灣常常下雨，他期盼大巨蛋已經好多年了。

從中華職棒元年就開始看球的廖先生回憶，當時他剛升上高中，每天省下車票錢，為了能夠到當時台北市立棒球場買票看比賽，很開心見證台灣棒球文化邁進一大步，室內的人工草皮彷彿就是日本巨蛋。

也有20多年老球迷説，整體看球感覺很好，可以打85分，相較於過去風吹雨淋看球，現在可説是六星級的看球環境；球場內還是有幾個小缺點，包含應援區舞台太小、座位距離近容易被前方遮蔽，大巨蛋設備昂貴，預期未來租金、球票也不便宜，未來1年可以打幾場比賽，也是問號。

身穿阪神虎隊林威助球衣蔡姓球迷因經歷過下雨延賽的日子，「很高興成為第一批進場的人，邊看邊有點想哭。」不過跟去過的東京巨蛋相比，他也認為還有地方需要進步，「目前像是公版球場加蓋，缺乏特色。」

球迷劉小姐、陳先生一起搭捷運來，兩人進場時動線順暢，座位也很好找，沒去過東蛋的陳先生進場時感到震撼，也指出大螢幕比想像中大，「但旁邊兩個小的螢幕有點雞肋。」

中華民國 租金 世界盃

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