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台大擬設政經學院 7企業支持 遭疑侵犯大學自治

記者馮靖惠／台北報導

台大擬設立「國際政經學院」，日前卻在校務會議上遭擱置，預計12月5日將召開全校性說明會。本報掌握，目前已有台積電、富邦金等七家企業允諾參與支持，台大強調，國際政經學院的教師聘任仍維持三級三審精神及高標準要求，絕不會因法規鬆綁而侵犯大學自治。

早在五年前，前校長管中閔在任時，台大曾內部討論是否要成立政經學院，並有企業老闆要捐資30億元台幣（約9340萬美元），但校方考慮師資、科系發展會受到擠壓等「四大疑慮」，加上社科院強力反對，最終放棄。這次台大重啟討論，校內師生壓力仍不小，日前校務會議上即有教師代表質疑，政經學院恐讓政府、產業介入運作，創新條例下的校中校、院中院會不會是加了毒藥的美酒，師資招聘也可能陷入瓶頸。

台大表示，目前已有台積電、富邦金控、國泰金控、永豐金控、華南銀行、敏盛集團與國巨等七家企業允諾參與支持。

依據創新條例規定，企業出資為基本要件，國際政經學院監督會的成員，除政府代表外，其餘委員包括研究生代表、學生會代表、產業代表、專任教師代表及校外學者專家。

「企業出資，不代表會失去辦學的獨立性或自主性。」台大強調，總計有11名委員可由台大校方主導，超過委員組成的2/3。校務會議也可間接監督管理會。

然而政經學院擬規畫一半經費來自國發會，被質疑「政治力介入校園」。台大指出，創新條例已明訂研究學院的資金來源包括行政院國家發展基金的撥款。目前已有11校12所研究學院依該條例成立，也都獲得國發會經費補助，若將國發會出資視為政治介入，實為謬誤。

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