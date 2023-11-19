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三立入股台電視系統商中嘉 這2家市場江湖地位有多大

記者 何醒邦

台灣用戶數最多的有線電視系統集團中嘉網路，在距離上回交易快滿五年後，最近遭立委踢爆，不僅上層股東出現異動，三立電視還持有中嘉股權達27%，違反當初核准交易案時的承諾，國家通訊傳播委員會（NCC）放任綠色媒體巨獸壟斷。NCC主委陳耀祥在立院答詢時，也證實三立入股中嘉，違反媒體壟斷條款，確實有其嚴重性。

到底多嚴重？白話地說，就是勢力太過於龐大，恐影響言論市場與市場公平競爭。

先看有線電視生態及中嘉與三立的產業地位。有線電視俗稱「第四台」，產業分為上游頻道業者、中游系統業者，與下游的收視戶，現有64家系統業者，在外資與財團搶進下集團化經營，分食460萬收視戶、一年約300億元台幣（約9.3億美元）營收的市場大餅。

目前主要的多系統集團，大型的有富邦（凱擘加上台固）的158萬戶，與中嘉的102萬戶；中型的有台灣寬頻TBC的66萬戶及大豐電22萬戶，與台數科的44萬戶，其餘則為獨立系統業者。

而系統業者以「掌控通路」自居，操頻道商生死大權。收視率好的頻道，系統業者會支付授權金給頻道商，但沒知名度的頻道，反而要付給系統業者「上架費」，想擠在前100台的位置，不僅要付錢還得靠關係。

三立電視則是台灣收入最多的頻道商，年營業額在60億元台幣（約1.9億美元）上下，有線電視收視率換算的廣告，及有線電視系統支付的授權金，就超過收入的一半。

再看影響力，三立共有八個頻道，三立戲劇第一名無庸置疑，54頻道新聞台收視率全台前三，加上剛擠進主流區塊旁的48頻道財經新聞台，市場地位顯著。但重點在於「顏色」，去年辭世的三立董事長林崑海，還是民進黨派系湧言會創辦人，三立同時也是民視的大股東，堪稱「第一綠媒」。

中嘉身為單一最大有線電視系統集團，又身兼頻道代理商，所以2018年12月，以宏泰集團掌門人林鴻南為首的團隊，用泓順公司名義，斥資515億元台幣（約16億美元）成功吃下中嘉全部股權，NCC當時即要求，「非經本會核准，參與投資受讓人事業之關係企業或自然人股東，不得直接或間接經營或控制新聞頻道」，意即要防止有線系統整合新聞頻道造成媒體壟斷。

因為，有線系統集團若擁有衛星頻道，集團恐利用其優勢，將所擁有的衛星頻道全部上架，妨害市場公平競爭；其中若還牽涉到新聞台，則屬影響言論市場、國家政經發展的議題。

最多用戶的有線電視集團中嘉，加上影響力不在話下的政商派系綠媒三立，其壟斷疑慮，更令人矚目。

新聞台向來為敏感神經，為了避免與系統業者掛勾在一起，所以歷年來的有線電視併購案，NCC都劃下清楚的紅線，諸多台灣富豪，也都被要求得切割經營新聞台。

但這條「系統禁止碰新聞」的紅線，中嘉與三立還是利用多達五層的投資架構巧門，悄悄越過去。因依現行規定，NCC只管得到中嘉上層股東泓順公司，再往上一層的股東，不受規範。

而NCC現也只能令其限期改正，不僅顏面盡失，官威也蕩然無存。但中嘉確實違反當初核准交易時的承諾，若依此邏輯，以後任何交易只要架個好幾層，官方查不到也管不著，凸顯法規不足之處。

說到底，台灣其實並無媒體壟斷相關法律。2016年民進黨拿下政權，當年民進黨、時代力量分別都提出反媒體壟斷法，結果四年過去，該法還在行政院、NCC間游走，進不了立法院。這屆立委任期即將結束，該法更是完全絕跡。

民進黨 投資

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