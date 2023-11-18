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鄉代落選不能驗票 憲法法庭：違憲

記者林孟潔／台北18日電
憲法法庭書記廳長楊皓清（左）、新聞及法治宣導處長陳婷玉（右）說明選罷法重新計票判決。記者林孟潔／攝影 林孟潔
憲法法庭書記廳長楊皓清（左）、新聞及法治宣導處長陳婷玉（右）說明選罷法重新計票判決。記者林孟潔／攝影 林孟潔

憲法法庭判公職人員選舉罷免法僅限立委、直轄市長、地方縣市長落選人能聲請驗票的規定，違反憲法保障的平等權而違憲，立法者應盡速修法，而在修法之前，所有公職選舉落選人得票數差距千分之3以內，均可聲請重新計票。

新竹縣新豐鄉民代表候選人葉高潔參與去年九合一選舉時，以2票之差成為落選頭，雙方得票數差距為千分之1，他向法院聲請重新計票被駁回確定。

他認為，公職人員選舉罷免法排除立委、直轄市長、地方縣市長以外的公職選舉落選人聲請驗票，違反平等原則，侵害人民被選舉權，聲請釋憲。

憲法法庭認為我國選舉開票，是由開票所工作人員人工計票，不免有偶發人為疏失的可能，若當選人與落選頭的得票數相近時，會有影響選舉結果正確性的疑慮，而重新計票目的是為匡正開票的可能的人為疏失，確保選舉結果的正確性，也有盡快弭平選舉爭議的考量，是憲法上重要公共利益。

內政部、中央選舉委員會稱選罷法重新計票規定排除非立委、縣市長選舉的落選人，理由是迅速解決社會關注度較高、重要的選舉選票爭議，另是節省司法資源及行政成本。

但憲法法庭認為，所有公職人員選舉都是民主政治的重要環節，不因中央或地方選舉位階、性質為民意代表或行政首長而有不同，更不因社會關注度高低而有差別，況且每一種選舉開票皆有可能發生人為疏失，選罷法沒有正當理由分類選舉，已悖離建立重新計票制度的目的，不符憲法平等權保障意旨。

憲法法庭判決選罷法相關規定違憲，立法者盡速檢討修法，但未設期限，在完成修法之前，包括縣市議員、鄉鎮市民代表、鄉鎮市長、村里長等10種選舉，得票數最高的落選人皆可依相同的聲請要件，向法院聲請重新計票，補足法律真空狀態，並廢棄葉高潔敗訴的確定裁定，發回台灣高等法院。

開票 罷免 內政部

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