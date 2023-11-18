大學住校補助明年上路 學團籲先解決宿舍不足問題

大專校院學生宿舍補助最快明年2月上路，住宿生每學期補助台幣5000至7000千元不等。圖為南部某大學宿舍。（記者劉學聖／攝影）

教育部 大專校院學生宿舍補助規畫明年2月上路，一般住宿生每學期補助5000元（台幣，下同，約合158美元），弱勢生7000元，最終版本最快下周四行政院會討論核定。但都會區大專校院仍面臨宿舍不足的問題，學生團體表示，近年不少私立大學宿舍翻新卻也隨之漲價，住宿生補助只是讓價格回穩，呼籲教育部應提供足量且價格穩定的宿舍。

教育部高教司長朱俊彰表示，若校內一學期宿舍費用不到補助額度，則由教育部支付實際金額，屆時將會於住宿繳費單上直接扣減，粗估一年需28億元，嘉惠28萬名學生。

這也是繼行政院6月宣布減免私立大專院校生學雜費每人每年3萬5000元後，再度提出對大學生的補助方案。民眾黨質疑，民進黨 為搶青年選票，今年推出所謂「青年政策」的預算 已逾900億元。

民眾黨立院黨團幹事長張其祿表示，財源基礎是否穩定，接任者是否認帳，政府要說清楚，否則就是政策買票，「現在政府請客，未來政府埋單」。

青民協理事長張育萌則說，近年不少老宿舍整修翻新，但也讓費用上漲，價格直追校外租屋。住宿生補助雖減輕學生負擔，但多是填補漲價幅度，建議教育部仍應穩定宿舍價格。台學聯副秘書長黃亭偉也說，部分學校宿舍仍不足，學校多是向民間承租，但因不受學校完整規範，不時發生權益糾紛。

根據教育部提供各校學生實際住宿比率，清大、成大、輔大約四成多，東吳大學則是三成。

輔大副校長王英洲表示，校內宿舍現行約提供4200床，但若要符合學生需求至少需7000至8000床。