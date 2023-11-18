北市公務員敘獎數落差大 警察占85%

北市府機關含附屬單位共143個，全年人員獲敘嘉獎63.5萬多個，但同樣是公務員卻兩樣情，警察敘獎平均數是65個嘉獎，但其他公務單位敘獎懸崖式下降，全年每人平均4.9個嘉獎，議員質疑，有公務員甚至一獎難求，不公平會影響士氣，北市人事處坦言，警察採重獎、重懲制度，和市府其他機關屬性不同，會再盤點敘獎情況。

北市統計，警察單位拿了53.9萬個嘉獎、占85%，獨占鰲頭，第一名是信義分局，平均1人每年可拿91.71個嘉獎，北市員警敘獎數最高的前3名，第一名的警務員去年記嘉獎379次、記功8次；第二名是刑大警務員，嘉獎347次、記功6次；第3名刑大特勤中隊，嘉獎348次、記功3次。

議員王欣儀表示，其他市府公務員記嘉獎很少，甚至是一獎難求，平均每人1年得不到1個嘉獎的就有6個機關單位，像是環保局的環保稽查大隊，全年每人敘獎平均數只有0.81個嘉獎，環保人員不辛苦嗎？颱風天、下雨天都要出勤，也有安全性問題，市府敘獎文化是不是要調整？

王欣儀表示，如果是警察只拿幾10個嘉獎，在警察局考績會是乙等，一般公務員只拿5個嘉獎，考績會是甲等，但是在警察機關考績會得丁等，根據台北市政府及所屬各機關公務人員平時獎懲標準表，記嘉獎的標準是工作勤奮、服務認真、辦理專案性活動或是競賽圓滿達成任務、好人好事以及上級交辦事項圓滿達成任務，這標準應該不難達成，但是為何有單位的平均嘉獎數那麼少？

北市人事處表示，會盤點敘獎了解情況，但警察是重獎、重懲的機關，流動也大，且市府每一個機關屬性不一樣，通常內勤的敘獎機會少，或許辦活動比較容易敘獎，但警察和市府其他機關屬性不同。

市警局表示，警察工作具長工時、突發、危險、急迫等特性，而且面對各類治安事件，常常需要團隊合作，並且配有槍械等武器，員警稍有怠惰、違失均可能直接影響民眾生命財產的安全，而且攸關法治形象與執法公信力，嚴守紀律、重視團隊精神是員警執勤的基本要求，因此採重獎重懲制度，以激勵士氣、避免違紀案件發生。