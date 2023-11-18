次世代基因定序納健保 明年有望先適用11癌

癌症病團憂心，健保署不以公務預算編列癌藥基金，新增的NGS、醫材等，讓癌症新藥的給付空間愈來愈少。（本報資料照片）

癌藥發展讓次世代基因定序（NGS）的需求增加，但NGS要價不菲，病團倡議將檢測 納健保 ，降低治療負擔。健保署承諾NGS明年納保，昨召開會議取得第一波共識，肺癌、乳癌等11種癌症 患者，使用已納健保的標靶藥，NGS有望給付，最快明年第二季上路。

人類基因解碼後，科學家發現許多癌症與特定的基因突變有關，藥界陸續開發出能阻斷特定基因突變，以達到抑制腫瘤惡化的標靶藥物，能檢測出癌症患者是哪種基因突變的次世代基因定序需求也因此增加。不過NGS價格不便宜，最基本的檢測價格都需1萬元起跳。

衛福部為減輕癌友負擔，今年9月承諾明年將NGS的使用納入健保。健保署昨開會討論NGS納保條件。健保署署長石崇良表示，NGS在臨床上有兩種使用情況，一是幫助癌友決定用藥、二是評估罹病後的預後情形，昨決議健保給付NGS的條件，僅用在幫助癌友決定用藥上。

首波健保給付NGS協助用藥的癌種有11種，分別為非小細胞肺癌、三陰性乳癌、卵巢癌／輸卵管癌／原發性腹膜癌、肝內膽管癌、攝護腺癌、黑色素瘤癌、腸胃道間質癌、泌尿道上皮癌、甲狀腺癌／甲狀腺髓質癌、NTRK基因融合實體腫瘤、胰臟癌等。

石崇良表示，這11種癌別是目前癌症標靶藥物研發上，比較多有對應基因突變的藥物，因此先行討論取得第一波共識。

而癌症標靶藥物的品項，則先針對治療這11種癌症，且已納入健保給付藥物優先，至於現在已取得藥證，但尚未納入健保給付的藥品，尚待討論，而民眾若要使用臨床試驗的藥物檢測NGS，則需自費。

石崇良表示，會議尚未討論到NGS檢驗的給付時機，預計12月下旬再次開會討論，屆時將會依各個癌別的性質，訂出給付標準，另討論核發醫療院所NGS的檢驗資格、醫院成立基因檢測專家小組等。

NGS納保，經費支出研議列入健保總額中的新藥新科技項目。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，新藥新科技的總額為60億元，若新增NGS恐讓癌藥新藥的給付空間更少，癌症新藥納保的速度變更慢。