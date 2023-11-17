NGO領袖論壇登場 女權專家：台灣是亞洲性平領頭羊

台外交部17日舉辦第4屆「2023NGO領袖論壇」，以「強化普世價值聯盟：台灣公私協力與全球公民社會連結」為主題。(中央社)

為展現政府與NGO公私協力參與國際成果，台灣外交部舉辦NGO領袖論壇，台灣外交部次長田中光表示，台灣支持民主人權等信念，堅定守護普世價值；女權專家肯定「台灣女力」，認為台灣在性別平等領域相當成功，是亞洲性平領頭羊。

台灣外交部今天舉辦第4屆「2023NGO領袖論壇」，以「強化普世價值聯盟：台灣公私協力與全球公民社會連結」為主題，強調台灣位於民主社群對抗全球威權主義最前線，堅定與各國及公民社會守護自由民主及人權等普世價值，邀請國內外NGO領袖、政府及企業代表交換想法。

台外交部次長田中光致詞時表示，過去3年全球遇到前所未有的挑戰，疫情 爆發初期，即便當時很多國家沒聽過台灣，台灣仍捐贈口罩 等防疫物資給友好國家，隨後國際友人也回饋疫苗給台灣，在國際上的友善交流，增加了台灣的能見度。

田中光說，隨著威權主義擴張，台灣持續支持和平、民主、人權等普世價值，NGO領袖論壇見證台灣與各國的合作，為世界貢獻己力，也驗證台灣在世界的軟實力。

「國際女法律人聯盟」（FIFCJ）副主席史科托（Denise Scotto，另譯：史考特）演講時表示，近年密集與台灣政府及民間人士互動合作，確實發現台灣具備堅強的「台灣女力」，在性別平等表現相當成功，是亞洲性平領頭羊。

史科托提及，美國前國務卿 喜萊莉‧柯林頓（Hillary Clinton）曾提出「女權即人權」，顯見女性實力的重要性；當世界面臨疫情挑戰，台灣總統蔡英文、紐西蘭前總理阿爾登（Jacinda Ardern）等女性領導人展現領袖特質，維護國家與人民健康的成績有目共睹。

史科托說，女性願意站在議題角度協助彼此，而非考量個人私利，這是領袖所需的特質之一。

「具聯合國諮詢地位之非政府組織會議」（CoNGO）會長包蒂斯塔（Liberato Bautista，另譯：鮑帝斯塔）表示，NGO目的在於促進社會對話，努力開啟社會與政府的溝通，在推廣全球公益理念過程中，台灣也扮演著重要角色，與各界攜手確保不要有任何一方被遺漏，展現公民社會在國際場域的價值。