王美花不避嫌 鏡電視踩紅線 NCC：最重罰百萬

鏡電視日前推出新節目，遭質疑違反其不製作政論節目的營運計畫，ＮＣＣ已要求鏡電視說明，最重可祭出台幣百萬罰鍰。（本報資料照片）

鏡電視10月推出「大選鏡來講─2024選戰論壇」，外界關注鏡電視播出政論節目，是否會違反營運計畫書承諾，國家通訊傳播委員會（NCC）已發函鏡電視說明，並對外表示，鏡電視若違反營運計畫，最重可罰到台幣100萬元。

儘管鏡電視製播政論節目引發「踩紅線」的疑慮，經濟部長王美花仍上節目接受專訪，鏡電視在昨晚播出相關內容。經濟部昨晚回應，媒體報導的爭議議題要由NCC認定，不是經濟部權責，經濟部11月初接到邀訪，接受媒體訪問說明政策，是正常的作法。

鏡電視台灣近十年來唯一拿到執照的新設新聞台，卻也爭議不斷。去年1月拿到執照後，去年3月鏡電視內部就爆發經營大地震 ，一個月內換了四個董事長，同時也有許多黑幕陸續爆出，讓市場對於鏡電視疑問重重。

而NCC今年6月底審查鏡電視董監變更案、第四台上架等兩個案子，除了准許鏡電視董監變更，也讓鏡電視未來可以上架在凱擘、台擘共32家第四台系統台86頻道，外界抨擊聲音不斷，主要原因在於NCC主委陳耀祥先前曾在立法院承諾，在NCC爭議未完全調查清楚前不會審查鏡電視案，卻再度食言。

才剛沒過幾個月，鏡電視又在自家頻道推出「大選鏡來講─2024選戰論壇」新節目，還在自家網頁稱，「鏡電視新聞台在執照審查時曾承諾：不製作以口水戰為主的政論節目」。

但NCC官員指出，鏡電視2021年5月送新的營運計畫時，一再強調無意製播政論性談話節目。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，已經有調節目帶子，並發文請鏡電視說明，目前先要求鏡電視書面意見陳述，後續製播跟呈現狀況則會由委員會來認定。如果違反附款內容，最嚴重可以廢止原本處分，如果是違反營運計畫內容，可能開罰。

根據法規，如果第四台業者違反營運計畫，依照衛星廣播電視法第61條，可處警告或罰台幣10萬元到100萬元罰鍰，並令其限期改正。