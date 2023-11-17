華視YT染綠 藍營批淪側翼 公視董事也發難

華視YouTube頻道播放三立前主播廖筱君製播的網路政論節目，引發外界質疑「打擦邊球」，藍營批公廣集團淪為側翼，公視董事也發難開砲。公視董事徐瑞希昨天質疑，公廣集團在大選期間不能播放選舉廣告，製播新聞及政治評論節目也要保持中立，華視與其他媒體的節目資源交換必須顧及公媒的公益及中立，廖的評論節目有特定觀眾族群，華視為何要交換？公視今天舉行董事會，她將要求華視主管說明決策過程，是否有政治力干預？

2020年11月18日，NCC主委陳耀祥宣布中天撤照案的同時，公開建議「給公廣集團一個機會」，盼讓華視進駐52台，便遭外界非議，批評NCC主委似乎成了當權者排除異己的打手；當時各系統台紛以NCC、寰宇等頻道申請遞補，但都被打回票，迄今不少系統商已讓華視進駐52台。

廖筱君網路節目「REAL TALK真實對話」，在華視攝影棚錄製，標榜超越藍綠、超越意識型態；節目曾專訪民進黨 總統參選人賴清德 、國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花、數位部長唐鳳等蔡政府官員，內容授權華視YT頻道播放。

華視表示，該網路節目為攝影棚承租戶明周國際公司的客戶，「該節目錄影及內容與華視無關」，其內容為資源交換授權予華視於YT頻道使用；華視播出僅為精華剪輯，內容呈現亦秉持新聞平衡原則。不過，華視日前剛召開董事會，董事並不清楚此事。

文化部指出，公共電視屬於國民全體，其經營應獨立自主，不受干涉，尊重公廣集團經營獨立自主。

台北市議員游淑慧質疑，她曾上過一次該節目，覺得政治色彩太鮮明。她有詢問，華視稱是對方借空間租空間，後來節目在華視網路頻道播出，她覺得應該是走「擦邊球」，廖筱君去租攝影棚，並不是華視製作的節目，NCC也不管網路，變成無法可管。

台北市議員侯漢廷說，公廣集團勿淪為政黨側翼，華視去年延攬大量三立人馬，成為「小三立」，選前變本加厲。

國民黨 立委王鴻薇說，NCC已沒有任何功能，三立入主中嘉，未按程序要求改正，華視進駐52台後，這些擔心的事果然實現，鏡電視承諾不做政論節目，NCC有在管嗎？

NCC發言人翁柏宗說，NCC在尊重媒體自主及言論自由前提下，除非涉違法情事而依廣電法規查處外，對於電視節目排播、主持人人選丶播送內容、表現方式等，均尊重媒體自主運作。網路內容非廣電法規管範疇，尊重公廣集團營運自主。

文化大學廣告系教授鈕則勳說，公廣集團是社會公器，應該開大門、走大路，不要遊走灰色地帶打擦邊球，特別是大選期間動見觀瞻，即使是公廣網路平台也要有一致標準，否則外界不免質疑，如果華視可以播放廖筱君的節目，網紅館長的節目也可以嗎？如果選擇標準不一致，難免被質疑是「雙標」。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，華視作為公廣集團的一員，應該更標榜公共性，避免出現特定政治立場；而且不只是在華視頻道，也包括所有掛著華視品牌的平台，因此所有合作應該都要顧及各界對公廣媒體的期待。此外，賴祥蔚身兼華視自律委員，他表示將促請華視建立合作策略的自律標準。