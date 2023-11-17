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南門市場吸引觀光 蔣萬安：將成北市名片

記者林麗玉／台北17日電
南門市場16日正式開幕，一早就有民眾排隊開搶限時開賣商品。北市長蔣萬安（左）表示，南門市場已經蛻變成國際級的觀光市場。(記者黃義書／攝影)
南門市場16日正式開幕，一早就有民眾排隊開搶限時開賣商品。北市長蔣萬安（左）表示，南門市場已經蛻變成國際級的觀光市場。(記者黃義書／攝影)

百年歷史的北市南門市場經歷4年改建，昨天正式開幕，一早就有民眾排隊開搶限時開賣商品，市長蔣萬安表示，從小他就是跟著媽媽來南門市場買菜的孩子，看到南門百年歷史、改建完成，市府未來會結合各局處，將南門市場變成「台北市真正的名片」。

原本舊南門市場所在的南門大樓，因為被鑑定為海砂屋必須拆掉重建，前市長柯文哲任內推動南門市場改建，經歷4年改建，攤商已經搬回改建後新家。

「現在南門已經不叫市場，已經是觀光區了」，南門市場自治會長王銓國說，現在攤商對新市場9成以上都很滿意，中繼市場的人潮都已經回流到新市場，甚至不僅老客人回來，還有許多年輕人、觀光客也會來逛，南門市場的客群更加擴大，已經變成台北市的觀光點。

蔣萬安昨出席開幕儀式表示，這是南門市場歷史性一刻，也是市場改建重要里程碑，「南門攤商朋友終於回家了」。南門市場將是幫台北市市場改建樹立典範，他也希望市府吸取經驗，讓未來的市場改建可以少走一些彎路，讓攤商朋友受到的衝擊降到最低。

蔣萬安提到，南門市場搬回新家後，從試營運開始到現在，每天幾乎人潮爆滿，很難想像台北市的公有市場竟能變成最夯景點，國際觀光客也非常多，蔣也細數南門市場美食，並稱這裡是大家的記憶，包括熟食東坡肉、立家湖州粽、金龍肉乾等，每一家都是名店，南門市場更充滿人情味。

對於目前有攤商顧客認為冷氣不冷、廁所太少，還有二樓訊號差，只要人潮一多恐無法消費行動支付，形同進入百慕達三角洲？

蔣萬安表示，二樓手機訊號不是很好，試營運就已列改善計畫，他已要求市場處即刻找電信業者會勘，現在已有臨時改善方案，市場處下月也會永久性改善，其他缺失也會立即完全改進。

南門市場昨天正式開幕，一早就有民眾排隊開搶限時開賣商品（圖）。北市長蔣萬安表示，...
南門市場昨天正式開幕，一早就有民眾排隊開搶限時開賣商品（圖）。北市長蔣萬安表示，南門市場已經蛻變成國際級的觀光市場。記者林麗玉／攝影【作者：林麗玉，日期：2023-11-17，數位典藏序號：20231116120748770】

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