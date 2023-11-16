醫護控血汗工作 11月19日舉辦黑十字運動

台灣醫事人員大聯盟15日在立法院集結，舉辦1119黑十字運動行前記者會。(記者李青縈／攝影)

不滿醫護工作環境長期血汗，眾多醫事團體組「台灣醫事人員大聯盟」，預計19日至總統府前廣場舉辦「黑十字運動」，呼籲總量管制納入修法、改善薪資待遇。醫事團體強調，醫事人力不足，是因勞動條件和就業 環境不佳。

衛福部長薛瑞元在立院指出，醫事人員數量到底要多少，須隨需求做評估，若以很死的數字框住，這是否為好的主張，仍有待評估。

基層藥師王鐘鎰說，世衛 組織建議每萬人配置5名藥師，目前台灣卻是每萬人配置13名藥師，未來恐出現如美日般的流浪藥師窘境。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，台灣領證照的護理人員達32萬人，但實際執業者僅剩19萬人，衛福部應先改善勞動條件。

由醫學中心擔任牙醫、護理師、藥師等團體共組「台灣醫事人員大聯盟」，昨舉辦黑十字運動行前記者會。基層藥師、藥師聊聊天社團代表王鐘鎰表示，希望花蓮慈濟大學藥學系招生暫停，並把醫事人員總量管制原則修法、入法。

聯盟共同發表聲明指出，台灣醫師、中醫師、牙醫師、護理師和藥師人力供應超過需求，醫療資源缺乏並非因數量不足，而是分布不均、勞動條件和就業環境不佳。再者，少子化及健保總額成長不成比例下，產生過多相關科系招生。

聯盟呼籲，教育部 和衛福部堅守醫事人力總量管制原則，將基層代表納入日後相關決策性會議委員會席次，並把現行法條函釋、醫事類學生招生總量管制明定管制辦法及入法。

基層牙醫師協會理事劉晁銘批評，衛福部擬定了一項偏鄉波波偷渡計畫，讓波波牙醫到部立醫院服務，認為偏鄉計畫只是衛福部用來打破總量管制的藉口。