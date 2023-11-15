安全金1.97個月夠用 健保費明年不漲

衛福部健保署長石崇良指出，今年底健保安全準備金仍有1.97個月，金額達1300多億元，因此，明年不會提高健保費率、增加保費。(本報資料照片)

疫情 期間，民眾暫緩非緊急就醫需求，但疫後就醫人潮回流，以致健保 點值下滑，且遭逢醫療人力荒、急診壅塞、缺藥等困境，以致急診候床天數變長，連手術、檢驗檢查等排隊時間也拉長。醫界擔憂，健保申報點值下降，造成醫療院所營運危機，盼政府補貼點值，不低於0.9。

健保初步預估，今年第1、第2季，基層診所約需補貼6億元（1870萬美元），中醫及醫院動用30至50億元，「非預期風險或政策改變」應不敷使用，衛福部健保署長石崇良指出，研議以健保安全準備金支應不足部分，今年底健保安全準備金仍有1.97個月，金額達1300多億元，因此，明年不會提高健保費 率、增加保費。

台灣醫院協會理事長李飛鵬表示，許多患者在疫情期間因擔心感染而不敢就醫，恢復正常後，整體醫療服務量變大，健保點值下降到0.8以下，代表醫院提供100元醫療服務，健保只給付80元，剩下20元由醫療院所吸收，加上人事、原料等費用上漲，醫院經營困難。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，今年門診利用率較去年上升7%，住院利用率更上升20%，醫療利用率上升，導致醫療院所健保申報點值遭到稀釋，呼籲政府維持健保點值不低於0.9，強化醫院經營韌性，財源足夠，才能幫醫護加薪。

石崇良表示，健保會明天將提案討論點值下滑的問題，屆時決定補貼金額，預計以「非預期風險或政策改變」預算提撥支應，每年約編列8至10億元。