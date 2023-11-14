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台灣募捐援助加薩難民 紅十字會捐6萬美元

中央社／台北14日電

台灣募捐援助加薩難民，中華民國紅十字會「請幫加薩的人活下去」捐款專案與上街頭募款，截至11月13日止募得新台幣198萬多元，今天捐6萬美元（約新台幣194萬元）交給紅十字國際委員會（ICRC）。

中華民國紅十字會今天透過新聞稿指出，哈瑪斯10月7日突擊以色列，造成重大傷亡，以色列旋即宣戰，世界最大的露天監獄已成為人口墓園，230萬的人口已有150萬成為難民，據統計至11月13日止，已造成1萬1078人死亡、2萬7490人受傷、3500人失蹤，其中4成是兒童，幾乎每10分鐘就有1名兒童罹難、2人受傷。

新聞稿說明，ICRC近期執行人道主義任務，包含向加薩走廊9個醫療機構提供醫療用品，嘉惠1萬740名患者，為西岸的緊急衛生設施提供了 1000多公升靜脈注射液，與以色列創傷聯盟合作，為以色列受敵對行動影響的人們，提供心理健康支持。

紅十字會表示，在經濟安全方面，ICRC向加薩2萬7300名境內流離失所者提供基本生活用品，如廚具、衛生材料、塑膠桶、防水油布等，為加薩各地超過11萬5000人提供超過5400平方米的清潔水，提供超過5萬6900公升燃料，維持加薩關鍵供水和衛生設施的運作。

紅十字會呼籲，衝突方遵守國際人道法，希望民眾發揮愛心，支援以巴衝突下的人道主義援助，這次「人道快遞III勸募專案（衛部救字第1121361831號）」可線上捐款，捐款帳號華南銀行和平分行（008）121-10-007222-7，戶名中華民國紅十字會，備註「以巴衝突」。

加薩 以色列 中華民國

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