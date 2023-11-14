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4萬席大巨蛋僅測試1.3萬人 無法得到精準參數惹議

記者林麗玉、鍾維軒、洪子凱╱台北14日電
北市議員陳怡君質疑，目前大巨蛋場館無指引標示，恐讓球迷迷航。(圖：議員陳怡君提供)
北市議員陳怡君質疑，目前大巨蛋場館無指引標示，恐讓球迷迷航。(圖：議員陳怡君提供)

台北大巨蛋11月18日將開放1萬3000觀眾入場壓力測試，議員質疑大巨蛋滿載4萬人，但測試賽卻僅1萬多人，無法得到精準參數，且壓力測試也沒有訂定標準，恐會瞎忙；另大巨蛋18米地下連通道、應援團區這次都不開放測試，目前場館也無指引牌，恐讓球迷迷航，籲市長蔣萬安到場監督。蔣回應，相關問題會要求遠雄改善，預計1年內做滿載測試。

蔣萬安昨天赴議會專案報告大巨蛋案，議員汪志冰、林亮君質疑，大巨蛋即將舉辦1萬3000人的測試賽，亞錦賽也有1萬7000人，但重點應該是滿載4萬人測試，2次的壓力測試都沒辦法得到精準參數，以高雄世運上周才剛結束的Coldplay演唱會為例，單日場內外達8萬5000人，約花82分鐘疏散，台北要花多久疏散人潮？

議員簡舒培、顏若芳也質詢，大巨蛋是室內場地，市府這次卻不測試地下連通道，但當初通廊即希望大巨蛋人流不要造成忠孝東路、光復南路交通堵塞，結果壓力測試不開放地下通廊測試，人潮須回到地面上，可預期屆時交通狀況可能大塞車。

蔣萬安回應，人潮疏散計畫會看18日預備賽狀況檢討，主要是看民眾在地面上疏散狀況；體育局昨天經與相關局處、遠雄協調後確認，為有效分流人潮，也決定18日測試賽，將開放忠孝東路4段地下連通道分流。

議員陳怡君也批評，目前大巨蛋場館無指引標示、地下停車場車道狹窄且無反光標誌，籲遠雄大巨蛋「醜媳婦總要見公婆」；陳宥丞也質疑，目前大巨蛋的應援團平台僅1.2米，比其他球場小，相關站位也需要測試，體育局回應，18日的確不會測試應援團；但蔣萬安允諾，12月3日亞錦賽之前，會做好應援場地測試。

另外，對於這次測試賽的索票秒殺，議員秦慧珠質疑，儘管目前已經抓到五件黃牛，但因沒花錢最後可能辦不了，要求研議訂定單行法規；陳宥丞也要求索票、售票實名制，蔣萬安允諾，會來後續研議。

台北市長蔣萬安表示，大巨蛋一年內將進行滿載測試。(記者黃義書／攝影)
台北市長蔣萬安表示，大巨蛋一年內將進行滿載測試。(記者黃義書／攝影)

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