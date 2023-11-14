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9成民眾曾目睹公共場所打罵小孩 僅3成1上前勸阻

記者陳宛茜／台北14日電
兒盟14日公布「公共場合目睹大人打罵小孩經驗調查」，近9成民眾曾在公共場合目睹大人打罵或用力拖走小孩。示意圖，與新聞人物無關。(記者林伯東／攝影)
兒盟14日公布「公共場合目睹大人打罵小孩經驗調查」，近9成民眾曾在公共場合目睹大人打罵或用力拖走小孩。示意圖，與新聞人物無關。(記者林伯東／攝影)

衛福部統計，台灣去年發生12000件兒少保護個案，兒福聯盟昨天發布的調查報告發現，近9成民眾曾在公共場所目睹家長打罵或用力拖走小孩，有3成1民眾會上前勸阻或尋求協助，顯示民眾目睹兒少暴力行為時不知如何應對。專家建議，民眾可前往關心了解，嘗試安撫家長情緒或把孩子帶開，若情況嚴重可通報警察或社福單位處理。

兒福聯盟昨發布「公共場合目睹大人打罵小孩經驗調查」，近9成受訪民眾表示曾目睹大人在公共場合打、大聲責罵或用力拖走小孩，其中近1成7民眾每月目睹類似事件。有9成民眾選擇先站在旁邊看，必要時再出手；會上前勸阻、尋求協助者占3成1。

兒盟更發現，5成47的民眾在百貨公司、超市或便利商店目睹大人打罵、拖小孩，5成45發生在餐廳或美食街，甚至孩子被打罵的地點，逾4成在馬路邊。兒盟分析，多數兒少不良管教行為，發生在大量人群目睹的公共環境，甚至在補習班、校園、兒童遊戲場域，易造成當事孩童自尊心低落、身心受傷、親子關係不佳。

兒盟執行長白麗芳認為，校園、遊戲場域原應是孩童感到安全和受保護的場所，卻發生暴力事件，對處於同一場域的兒少，產生目睹暴力的負面影響。兒盟表示，可利用小道具安撫孩子的情緒，或聊天轉移注意力，千萬別透過體罰讓孩子記得教訓。

調查也發現，高達6成民眾對於這種家暴事件的處理方式，會先站在旁邊看，必要時再出手；3成35的民眾裝做沒看到或不處理，僅3成1民眾會自行上前勸阻、請該場所負責人或保全協助勸阻，及報警或打保護專線。白麗芳指出，此一調查反映了民眾對公共場合暴力事件的關注，也呈現民眾目睹兒少暴力行為時不知如何應對。

教養作家彭菊仙認為，旁觀民眾不必擔心出面協助就成「正義魔人」，可以用肢體語言如擁抱或拍肩，讓大人和小孩感受到溫暖與同理心，但也要懂得察言觀色，若大人打罵孩子的場所已出現大量圍觀民眾，這時出面只會讓家長覺得丟臉、老羞成怒。但若發現孩子已受到明顯的傷害，就須馬上上前制止，或請警察或社福、政府單位處理。

兒少保護通報人數增 製表／陳宛茜
兒少保護通報人數增 製表／陳宛茜

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