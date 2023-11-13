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台大2028迎百年校慶 成立百歲基金目標募款25億台幣

中央社／台北13日電
台灣大學2028年迎來創校100周年。（本報資料照片）
台灣大學2028年迎來創校100周年。（本報資料照片）

台灣大學將於2028年迎接百歲校慶，台大今天表示，已成立百歲基金，目標五年內募款逾25億元台幣（約7661.8萬美元），將用於攬才、留才和校園硬體建設。

台大前身為1928年成立的台北帝國大學，將於2028年迎接百歲生日。台大今天舉行記者會，校長陳文章說明百歲校慶的規劃活動，並揭曉百年校慶標語「百年淬礪，世新傳薪」。

陳文章表示，為迎接2028百年校慶，校方將籌建百歲紀念館，並規畫自2024年起連續五年，每年遴選20項台大曾參與且對世界或台灣有深遠影響的重大貢獻及事蹟並授予獎項，包括學術領航、產經發展、社會貢獻三類，並將這些貢獻與事蹟集結成「百歲榮光」套書。

在培育人才方面，陳文章提到，將以台大拔萃講座結合教育部玉山學者及國科會優秀人才計畫，延攬優秀學者到台大任教；在「宋恭源先生頂尖研究講座」支持下，預計五年內邀請六至十名諾貝爾獎得主來台大演講並與師生交流。

為推動人才培育和相關硬體建設，陳文章指出，台大成立「百歲基金」，其中「創校百年基金」希望募集100人捐款1000萬元台幣（約30.7萬美元）以上，用於攬才、留才或學生獎學金等，並規畫每年補助100名學生前往海外研習。

另外，陳文章表示，號召逾1000名社會人士捐贈100萬元台幣以上，成為「百歲推手」，基金將用於百歲紀念館和校園建設，兩項百歲基金的項目目前已募到15億元台幣（約4597萬美元），有機會超過25億元台幣（約7661.8萬美元）的募款目標。

諾貝爾獎 教育部

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