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中職總冠軍味全龍暌違24年再封王 葉君璋刷新教頭紀錄

記者陳宛晶、蘇志畬／台北13日電
味全龍隊12日在天母棒球場封王，爆滿球迷拋下紅色彩帶慶賀。（記者侯永全／攝影）
味全龍隊12日在天母棒球場封王，爆滿球迷拋下紅色彩帶慶賀。（記者侯永全／攝影）

台北天母棒球場昨飄落紅色彩帶，屬味全龍隊的鮮紅色。在中職總冠軍賽第七戰首局以五分大局奠定勝基，終場以六比三擊敗樂天桃猿隊，拿下隊史第五冠、距前一冠相距8769天，總教練葉君璋成為台灣職棒史上第一位率領兩隊奪冠的教頭。

來源：聯合新聞網

台灣大賽「雙紅會」打滿七場，猿隊在先聽牌的情況下沒拿下第六戰，第七戰又在首局就出現意料之外的發展。

猿隊藏牌到最後的先發投手道博格，首局與好球帶搏鬥遭到擊倒，面對八人次只取得兩個出局數，先因張政禹的內野安打掉分，後續連兩打席在滿壘時投出保送送分，猿隊換投後再被高孝儀敲出安打、挹注兩分打點，龍隊攻下五分大局。

猿隊打線雖有反擊，第二局就靠陳晨威適時安打追近成三比五，第五局嚴宏鈞、陳晨威連兩棒上壘開路，鋼龍又一次面臨失分危機，但這回面對林立、陳俊秀、梁家榮三強棒連飆三次三振，他也為之士氣大振。

鋼龍最終先發六局失三分，責失兩分，成為封王戰的勝投、單場MVP；系列賽MVP則是頒給第六戰為龍隊續命的徐若熙，洋投伍鐸獲選勝隊優秀球員。

味全龍隊奪下隊史第五冠，總教練葉君璋（右）被潑了一身香檳。（記者曾原信／攝影）
味全龍隊奪下隊史第五冠，總教練葉君璋（右）被潑了一身香檳。（記者曾原信／攝影）

葉君璋2016率義大犀牛隊奪冠，這回再帶龍隊登頂，他在賽後忍不住流淚，「感覺很棒，有義大經驗，所以才知道說一個好球隊長什麼樣子」。

完成最後一個出局數的捕手蔣少宏，賽後將紀念球給了葉君璋，而他馬上就交到「三董」魏應充手中，葉君璋說：「有他，我們才有機會拿冠軍。」被問到封王瞬間的心情，葉總則是老實笑答：「肚子餓，頭腦空白，冠軍了喔？」

龍隊在一軍的第三年就打進總冠軍賽，進度超乎預期，九天七場大賽灌溉，更讓小龍獲得大量成長養分，徐若熙、劉基鴻、蔣少宏、張政禹都是總教練葉君璋點名肉眼可見成長的選手。

龍隊領隊丁仲緯透露，球隊從2019年回歸後就有擬訂五到十年計畫，今年正好是五年，回想起來只能說不可思議，三名洋投鋼龍、伍鐸、布里悍對球隊戰力貢獻大，會朝留下他們的方向去談。

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