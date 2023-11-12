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發射畫面曝光 鴻海「珍珠號」衛星 12日順利升空

記者吳凱中／台北即時報導
鴻海低軌衛星。（取材自鴻海）
鴻海低軌衛星。（取材自鴻海）

鴻海集團搶攻低軌衛星商機，兩顆立方體衛星「珍珠號」（PEARL）已於台北時間今（12）日凌晨透過SpaceX的獵鷹9號順利升空，並陸續在飛行時間第57分鐘以及第59分鐘完成軌道部署。

鴻海兩顆衛星代號為PEARL-1H和PEARL-1C，已於台北時間11月12日凌晨透過SpaceX的獵鷹9號，在Transporter-9發射任務中順利升空。

影片來源：聯合新聞網

兩顆衛星並且在升空後，陸續在飛行時間第57分鐘以及第59分鐘完成軌道部署。兩顆衛星於今日上午飛抵台灣上空時，地面接收站已陸續成功收到1H及1C回傳的訊號。

鴻海研究院新世代通訊研究所所長吳仁銘先前表示，這一次發射試驗，讓鴻海研究院有機會在低軌衛星寬頻通訊領域進行概念驗證。他指出，Exolaunch在鴻海實現太空任務方面，扮演關鍵角色。

鴻海曾指出，鴻海首個PEARL衛星計畫，在證明面對新太空產業的創新以及成長，鴻海在關鍵零組件、子系統和組裝整合測試等領域可因應需求。

「珍珠號」為台灣首顆寬頻通訊立方衛星，由國立中央大學與鴻海科技集團共同合作。

PEARL-1C搭載鐳洋科技與中央大學合作的Ka頻段通訊酬載（KCP）與中央大學自製的第二代小型電離層探測儀（ CIP）。PEARL-1H則搭載創未來科技的通訊酬載（CPL），具備相控陣列天線。

「珍珠號」以低軌道Ka頻段傳播實驗（簡稱PEARL）來命名，源自於2020年底經濟部工業局（現為產業發展署）舉辦的衛星通訊地面設備系統整合共識會議。會中國內廠商明確表達需要低軌通訊衛星，及早協助地面通訊終端設備的驗證與測試，中央大學也表達將儘速研製低軌通訊立方衛星，滿足國內廠商進入國際太空產業供應鏈之需求。

中央大學表示，「珍珠號」衛星內的相機與線束皆由鴻海科技集團提供，除了讓國內廠商有研製通訊酬載的機會，也藉由這次實驗提升衛星酬載的飛行履歷。亦讓學校培育衛星系統的實務人才，同時執行多項衛星任務，磨練多顆衛星操作能力。

鴻海 太空 SpaceX

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