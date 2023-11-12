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全台缺工百萬 上班族年底想跳槽 攀11年高點

記者葉卉軒／台北12日電
台灣求職網調查發現，有八成三上班族透露有計畫在今年第4季換工作。（本報資料照片）
台灣求職網調查發現，有八成三上班族透露有計畫在今年第4季換工作。（本報資料照片）

缺工巨浪襲來，百萬大缺工成為常態，以往第4季因接近年底，上班族等著領年終、分紅，是整年度企業徵才和上班族求職換工作意願最低的時間。但今年一反常態，有高達八成七企業開缺徵才，為近十年第4季徵才比例新高。

更令人出乎意料之外的是，也有八成三上班族透露，有計畫在今年第4季換工作，是近11年同期新高

根據台灣104人力銀行最新數據顯示，2023年11月工作機會數達104.2萬，年增4.2%，已連續九個月衝破百萬大關。細看各產業，11月住宿／餐飲服務業工作機會21.5萬個、批發／零售／傳直銷業16.8萬個，位居前兩名，顯見布局歲末年終民生消費旺季，企業徵才力道不減。

電子資訊／軟體／半導體業即使尚未完全擺脫景氣不佳陰霾，但布局未來AI等新科技應用，工作機會15.5萬個，仍處相對高檔。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，今年第4季企業缺工狀況明顯，根據1111人力銀行資料庫顯示，目前網站工作機會數高達66.8萬個，比去年成長4%。

曾仲葳表示，企業招手人才，上班族轉職心態則是先求穩再求好，整體而言，就業市場有近七成三潛在求職者伺機而動，下半年度不考慮轉職上班族僅12.9%。

促使上班族轉職原因，追求更好薪資居冠38.2%，其次是公司制度不佳23.9%、無升遷機會17.2%、年終不理想15.3%及職業倦怠14.4%。

此外，yes123求職網調查發現，有八成三上班族透露有計畫在今年第4季換工作，其中又分成35.8%「已開始投履歷」，47.1%「尚未開始投履歷」。轉職念頭比率雖低於前一季88.2%，但多於去年第4季80.4%，更創下11年同期新高。

對於第4季想跳槽的熱門行業，在可複選狀況下，前五名依序是餐飲住宿與休閒旅遊（33.5%）、科技資訊（32.4%）、批發零售與貿易（29.8%）、運輸與物流倉儲（26.7%）、傳統製造業（20.3%）。

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