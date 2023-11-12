我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠檢測、疫苗、藥不再免費 超出醫療保險得自費

從座位安排到桌上水杯 拜習會細節處處都是學問

主戰部隊編現比無法達標 國防部：福利待遇誘因不足

記者洪哲政／台北12日電
國軍志願役主戰部隊編現比無法達標，國防部表示，檢討近三年志願役兵力現況，除少子化等因素外，福利、待遇誘因不足，對招募留營工作都產生衝擊。(記者洪哲政／攝影)
國軍志願役主戰部隊編現比無法達標，國防部表示，檢討近三年志願役兵力現況，除少子化等因素外，福利、待遇誘因不足，對招募留營工作都產生衝擊。(記者洪哲政／攝影)

國軍志願役主戰部隊編現比無法達標，國防部表示，檢討近三年志願役兵力現況，除少子化等因素外，福利、待遇誘因不足，對招募留營工作都產生衝擊。

國防部答覆民進黨立委羅美玲書面質詢，國軍訓練依據當前敵情威脅及防衛作戰任務，規畫戰訓整備作為，以作戰為背景，訓練為著眼。

國防部說，兵役制度轉型後，部隊訓練工作循入伍、駐地、專精、基地訓練及聯合演訓的完整訓練，以支撐戰力成長，達預期目標。

國防部表示，不論義務役或志願役經完整訓練後，均可成為具備執行戰備任務的合格戰鬥兵，退伍後納入後備部隊補充，強化全民防衛作戰能力。

國防部指出，檢討近三年志願役兵力現況，受社會少子化趨勢、疫情、就業市場競爭影響等因素，加上福利、待遇誘因不足，對招募留營工作產生衝擊，在少子化持續影響下，自去年起，整體志願役人力呈現下降趨勢。

國防部表示，因可徵役男數逐年減少，今年首度跌破10萬，後續年度招獲數，以歷年招獲比為 19.66%為基準核算，招獲人數呈現緩降趨勢。

國防部提出提高招募員編現、賦予招募員明確目標 、落實鄉鎮招募座談、透過與校長及教官交流，建立永續機制、多元廣告行銷、強化留營作為等方法。

國防部表示，為擴大社青從軍來源，規畫結合單位所轄責任區鄉、 鎮、村里、部落，配合政戰民事拜會時機，與地方仕紳辦理座談，以發掘待業青年或薪資較低的意願人員，實施轉介輔導，以拓展社青從軍來源。

國防部說，持續配合國軍相關政策推動，各單位藉優化領導統御、加強人員輔導、落實官兵照顧、改善工作環境及各項內部管理等實況作為，發掘部隊窒礙並予協處，以提升優秀官兵留營意願。

國防部表示，除積極透過招募管道補充所需人力外，為達長留久用政策目標，遴選在營優秀士官轉服軍官及士兵轉服士官等方式，以提高基層幹部編現，持續透過 強化官兵本職學能與落實考核機制，留用優秀人才 ，提升整體人員素質。

國防部 福利 就業

上一則

蕭美琴返台投入選舉傳聞甚囂塵上 臨時缺席僑界活動

下一則

全台缺工百萬 上班族年底想跳槽 攀11年高點

延伸閱讀

侵烏戰打光庫存？ 俄羅斯傳回購已售出軍火 埃及估下月起交付

侵烏戰打光庫存？ 俄羅斯傳回購已售出軍火 埃及估下月起交付
台：解放軍自四川西昌發射長征運載火箭 經過台灣上空

台：解放軍自四川西昌發射長征運載火箭 經過台灣上空
無人機國家隊 預算在審還沒驗收 前所未見

無人機國家隊 預算在審還沒驗收 前所未見
降低軍用晶片對台依賴 英特爾可望享有美政府更多補助

降低軍用晶片對台依賴 英特爾可望享有美政府更多補助

熱門新聞

斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
台灣22歲宋姓男大生在交友軟體上認識13歲少女，2人在12天內至少8次偷嘗禁果，遭少女雙親提告，桃園地院審結，依4 個「對於未滿14歲女子為性交」罪，將宋生重判徒刑4年2月，本案仍可上訴。（翻攝自App Store）

台男大生被13歲小女友帶回家 認識12天8度上床遭重判

2023-11-08 21:47
台大昆蟲系名譽教授徐爾烈說，自己在軍中服役時臭蟲肆虐嚴重，但臭蟲已台灣絕跡一段時間，約5年前又再出現，主因是民眾旅遊時攜回。本報資料照片

曾是軍營惡夢 台大昆蟲教授曝除臭蟲妙招

2023-11-09 18:19
前總統馬英九拋出盡快進行以「全民調」方式決定總統候選人組合的呼籲，高雄市前市長韓國瑜也在臉書表示，他個人高度支持與贊同。（本報系資料照片）

馬英九拋「全民調」 韓國瑜：高度支持與贊同

2023-11-10 05:46
台灣空軍樂山長程預警雷達，能360度監偵3600公里範圍。(圖/台國防部青年日報)

台：解放軍自四川西昌發射長征運載火箭 經過台灣上空

2023-11-09 08:49
民進黨組織部主任林正鴻被質疑白天抗中保台、晚上酒家坐台，10日請辭獲准。（圖：游智彬提供）

賴清德輔選大將穿黨服喝花酒 熱吻、摟妹舊照曝光閃辭

2023-11-11 01:29

超人氣

更多 >
尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願
紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒

紐約華婦住家險遭入侵 製造聲響嚇走匪徒
「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她

「聽到安陵容眼睛都亮了」…孫儷叫女兒起床就靠她
影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情

影后尺度不同 艾瑪史東三點全都露 娜塔莉波曼只秀表情
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會