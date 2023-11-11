我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

豪宅裝修糾紛：華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

祕密研發多年 美軍B-21匿蹤轟炸機「首飛」畫面曝

誇陳時中「好酒量」 醫師陳世瑀收賄最終判決出爐

記者林孟潔／台北11日電
醫師陳世瑀（原名陳識中）曾大讚陳時中（右）「部長好酒量」。(取材自網路)
醫師陳世瑀（原名陳識中）曾大讚陳時中（右）「部長好酒量」。(取材自網路)

衛生福利部前部長陳時中疫情期間參加餐敘未戴口罩唱歌，席間起鬨「部長好酒量」的醫師陳世瑀，2009年擔任台北縣立醫院心臟內科主任時，向多家醫材廠商收回1263萬元（台幣，下同，約39萬美元）回扣而遭起訴，最高法院依收受賄賂、洗錢等5罪各判10月至2年4月不等徒刑，褫奪公權2到3年，沒收犯罪所得，全案定讞，檢方將聲請定應執行刑。

陳世瑀（原名陳識中）自2009年3月1日起，受雇為台北縣立醫院約用醫師並擔任心臟內科主任職務，籌措醫院成立心導管中心相關業務，並擔任採購案招標文件複審人員，複審結果可決定投標廠商是否可以參與投標。

陳同年起至2010年10月18日期間，就「高階心臟彩色超音波儀採購案」收取博而美國際公司人員支付的57萬元賄款；就「全頁式解析心電圖機採購案」收取宜德醫材公司支付的5萬元賄賂；就「24小時心電圖分析系統採購案」收取宜德支付的15萬400元賄款。

另外，從「手提式心臟血管彩色超音波機組採購案」拿了宜德36萬2857元；而在「心血管照護中心租賃採購案」則收取德全立儀器公司支付的1155萬4400元，為隱匿因貪汙取得賄賂的洗錢犯意，陳將此標案賄款中的200萬元，分次匯入當時女友，也是現在妻子的帳戶。

一審判決陳12年徒刑，二審認為足以認定陳犯職務上行為收受賄賂和洗錢部，也適用刑事妥速審判法、證人保護法規定減刑，而一審未依規定減刑，判12年徒刑有違誤，改依購辦公用器材收取回扣罪5罪、洗錢防制法洗錢行為罪各判處1年至2年6月不等徒刑，最高法院認為調查不備，撤銷部分有罪部分，發回高院更審。

更一審審酌陳世瑀犯本案之前沒有其他前科，素行尚可，具博士學位、在公立醫院擔任科主任職位，是社會中堅人士，又負責規畫建置縣立醫院心臟科設備及規模，其中「高階心臟彩色超音波儀採購案」收賄案已判刑2年確定。

更一審指出，另外4個標案影響國家醫療資源支付分配，也攸關國計民生，但他卻未善盡職務，藉由職務從中牟利，依收受賄賂、洗錢等5罪各判10月至2年4月不等徒刑，褫奪公權2到3年；最高法院認為更一審判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

醫師陳世瑀。(本報資料照片)
醫師陳世瑀。(本報資料照片)

陳時中 疫情 口罩

上一則

前上校向德恩兩度簽投共誓約書 監察院彈劾

下一則

張忠謀7度任APEC領袖代表 蔡英文交付4項任務

延伸閱讀

體檢蔡政府國家隊 業界：疫苗、快篩虛有其名

體檢蔡政府國家隊 業界：疫苗、快篩虛有其名
藍營考量：防以小博大 政黨實力必須納入

藍營考量：防以小博大 政黨實力必須納入
為高端互槓 北市酸薛瑞元「不怕被評為高端推銷員？」

為高端互槓 北市酸薛瑞元「不怕被評為高端推銷員？」
52年菸癮 靠「4大2不」戒菸

52年菸癮 靠「4大2不」戒菸

熱門新聞

斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
台灣22歲宋姓男大生在交友軟體上認識13歲少女，2人在12天內至少8次偷嘗禁果，遭少女雙親提告，桃園地院審結，依4 個「對於未滿14歲女子為性交」罪，將宋生重判徒刑4年2月，本案仍可上訴。（翻攝自App Store）

台男大生被13歲小女友帶回家 認識12天8度上床遭重判

2023-11-08 21:47
台大昆蟲系名譽教授徐爾烈說，自己在軍中服役時臭蟲肆虐嚴重，但臭蟲已台灣絕跡一段時間，約5年前又再出現，主因是民眾旅遊時攜回。本報資料照片

曾是軍營惡夢 台大昆蟲教授曝除臭蟲妙招

2023-11-09 18:19
前總統馬英九拋出盡快進行以「全民調」方式決定總統候選人組合的呼籲，高雄市前市長韓國瑜也在臉書表示，他個人高度支持與贊同。（本報系資料照片）

馬英九拋「全民調」 韓國瑜：高度支持與贊同

2023-11-10 05:46
台灣空軍樂山長程預警雷達，能360度監偵3600公里範圍。(圖/台國防部青年日報)

台：解放軍自四川西昌發射長征運載火箭 經過台灣上空

2023-11-09 08:49
徐春鶯傳可能納入台灣民眾黨不分區名單，引發爭議。圖為她今年6月曾赴大陸與「民革上海市委員會」座談、交流。(取材自民革上海市委官微)

說陸配雙重國籍 專家：常識白痴，兩岸只有戶籍沒有國籍

2023-11-03 02:29

超人氣

更多 >
沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬

沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬
番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳

番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳
因為這個成份 最好別買罐頭湯

因為這個成份 最好別買罐頭湯
FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據
世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院