我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩的短暫喘息：以色列為何同意「每日暫時停火4小時」？

以太幣大漲10%突破2000美元 貝萊德一個動作引發買盤

交通新制遭抗議 違停記點暫緩 交部被罵翻

記者周湘芸、周彥妤╱台北10日電
交通部9日宣布，在配套未完成前，騎樓違停但有留行人空間，不記點但要罰款。(記者蘇健忠／攝影)
交通部9日宣布，在配套未完成前，騎樓違停但有留行人空間，不記點但要罰款。(記者蘇健忠／攝影)

違規記點新制上路僅四個多月，交通部昨卻宣布各縣市黃線、專用車格等配套措施完善前，臨停違規暫緩記點，造成路權團體與職業駕駛間對立。學者分析，交通部在推行政策前就該想到這些問題，主動找相關團體，共同討論後找出平衡點，而非倉促擬定政策，造成不同用路人間對立。

陽明交通大學榮譽退休教授張新立表示，有限的道路資源分配，本來就不可能完全滿足任何一方，車及人的權益一定會相互影響、循環，雙方勢必得有某些程度的妥協、各退一步。在推行政策前就該想到這些問題，但交通部擬定政策時過於倉促，思考應更周延，並主動找相關團體，共同討論後找出平衡點。

張新立指出，違規停車載客已是台灣多年形成的文化，早年因道路及都市計畫設計不良，導致大家「積非成是」，這次的爭議，正凸顯台灣應好好檢討停車管理問題。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞指出，交通部及大眾近期都期待道安議題可「短期見效」，但道安是多年累積的問題，不太可能短期就大幅改善，他建議推行重大政策實施前，仍應與正反方利害關係人充分溝通，掌握可能發生的問題，作為政策實施方式調整依據，否則若無完整分析，反而會造成反效果。

邱裕鈞認為，違規記點雖然有矯正與嚇阻駕駛行為的作用，實施上卻面臨兩大挑戰，包括汽機車主要駕駛人登錄比例不高、台灣道路系統沒有妥善設計臨停空間或足夠密度的招呼站。

另外，針對交通部規畫畫設一定比例黃線，邱裕鈞認為，不太適合在禁停路段廣為繪製黃線，此舉可能導致一般民眾濫用、影響車流，他建議規畫類似公車停靠區，僅可供公車停靠使用的職業車輛臨停區，不宜全面開放一般民眾使用。

交通部9日宣布違規記點新制調整，路權團體則到立院抗議，籲交通部勇於承擔。(記者林...
交通部9日宣布違規記點新制調整，路權團體則到立院抗議，籲交通部勇於承擔。(記者林澔一／攝影)

退休

上一則

北市東區門戶指標南港之星動工 將蓋4棟逾30層大樓

下一則

柯文哲釋競選影片暗示藍白分手？侯友宜：大家一笑置之

延伸閱讀

檢舉違停要3分鐘影片？ 交長：沒有這回事

檢舉違停要3分鐘影片？ 交長：沒有這回事
兩岸擴航點 台交長：13包機點可變直航 旅行業：狀況外

兩岸擴航點 台交長：13包機點可變直航 旅行業：狀況外
黑白集／選後才開放陸團 蔡政府雙欺罔

黑白集／選後才開放陸團 蔡政府雙欺罔
開放旅宿業移工疑慮未清 勞部將邀專家討論評估

開放旅宿業移工疑慮未清 勞部將邀專家討論評估

熱門新聞

斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
購物專家鄧少菲透過醫美讓自己恢復年輕的少女模樣。圖／陽光燦亮整型醫美集團提供

大嬸變美魔女…台購物專家「撞臉趙露思」23歲小鮮肉追求

2023-11-02 13:50
徐春鶯傳可能納入台灣民眾黨不分區名單，引發爭議。圖為她今年6月曾赴大陸與「民革上海市委員會」座談、交流。(取材自民革上海市委官微)

說陸配雙重國籍 專家：常識白痴，兩岸只有戶籍沒有國籍

2023-11-03 02:29
台灣22歲宋姓男大生在交友軟體上認識13歲少女，2人在12天內至少8次偷嘗禁果，遭少女雙親提告，桃園地院審結，依4 個「對於未滿14歲女子為性交」罪，將宋生重判徒刑4年2月，本案仍可上訴。（翻攝自App Store）

台男大生被13歲小女友帶回家 認識12天8度上床遭重判

2023-11-08 21:47
台灣空軍樂山長程預警雷達，能360度監偵3600公里範圍。(圖/台國防部青年日報)

台：解放軍自四川西昌發射長征運載火箭 經過台灣上空

2023-11-09 08:49
甄珍(左)與兒子章立衡目前正在香港休養。(取材自臉書)

劉家昌爆「母幫兒召妓」 甄珍：汙衊 寡廉鮮恥

2023-11-02 15:06

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

這個品牌的手機超保值 安卓沒得比
「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘
銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億
康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所