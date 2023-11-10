新聞評論／坐視三立入股中嘉 曝蔡政府操控媒體心機

三立電視入主中嘉股權達27%，疑違反媒體壟斷條款，NCC促限期改正。國民黨立委林為洲（左起）、李德維與游毓蘭批民進黨雙重標準。(本報資料照片)

三立電視違反國家通傳會（NCC）「有線電視業者不得直間接經營新聞頻道」的規定，悄悄入股系統台「中嘉數位」，NCC竟被蒙在鼓裡。更可議的是，NCC約談三立高層後，僅要求「限期改善」。如此表面功夫，形同是存心放水，更把政府和法規的顏面一起賣掉，外界當然也認為蔡政府有意讓綠媒坐大，以影響輿論和民意。

中嘉數位旗下擁有12家系統台，10多年前，由於旺中集團意圖購併中嘉，曾引發社會一波「反媒體壟斷」、「反媒體巨獸」運動，中嘉案正是風暴中心。經激烈爭議，2018年NCC通過中嘉案時，除要求系統業者不得經營新聞頻道外，也對當時併購中嘉的「泓順投資 」進行鉅細靡遺調查，公布其全部股權架構，一路上溯到最終受益人。

諷刺的是，在這項交易案後短短一年，中嘉股權結構即已出現明顯轉移，大股東從減半持股到持股降為零。經時代力量立委和媒體陸續追查，才發現最終是轉移到三立手中，股權高達27%，已成中嘉大股東。可議的是，此事被揭發兩個月來，NCC事前似渾然不知，事後則拖延放水；對照5年前它處理「中嘉案」的窮盡其力，可謂天差地別。外界合理懷疑，NCC並非不知不覺，而是因為三立的綠色背景，正好配合放水。

三立在兩、三年前入股中嘉後，商業利益立竿見影。2021年，三立前董事長林崑海所有的「南國有線電視」，先將「三立財經台」從有線電視後段班的88台，移頻到「蛋黃區」的48台；中嘉系統隨即跟進，也移頻成功。接著，凱擘、台固集團的系統台也跟進。國民黨 立院黨團估計，僅這部分，三立的廣告收入即獲利超過5、6億台幣(約1537萬、1844美元)。其實NCC當初禁止有線電視業者直間接經營新聞頻道，目的就是預防兩者利益互通，影響消費者視聽權利。

今年7月，NCC通過三立新聞台的換照，除要求三立「做好事實查證」和「政論節目應設專司編審」外，可謂一路暢行。對照三年前中天新聞換照未過，NCC的處理明顯雙標。事實上，三立新聞申請換照時，已違反「系統業者不得經營頻道」的禁令。就算NCC當時真的不知情，如今也不能僅要求三立「限期改善」，而應根據新事證「更正」准許三立換照的決定。

三立的違規行為，和NCC的包庇放水，顯示蔡政府執政以來不斷幕後掌控媒體的縮影。以國際宣傳為名斥鉅資成立「Taiwan Plus」，以NCC作為管理意識形態的工具，關閉中天新聞台並空出有線電視52台為華視所用，皆是蔡政府的斧鑿痕跡。

另一方面，蔡政府也將掌控之手伸向民間。除了將大筆廣告文宣費用撥給親綠的媒體和網紅，稍早的鏡電視核照內幕，也令人不忍卒睹。這些媒體集團，幕後股東許多是橫跨房地產 或娛樂事業的大型財團，其中是否有互利共生結構，引發外界質疑。

更遺憾的是，當年熱烈呼喊「反媒體壟斷」、「反媒體巨獸」的團體、學者與覺青，如今均默不作聲，有人更已成為這個巨大「利益共生集團」的一分子。當年衝鋒陷陣的林飛帆、賴品妤等，如今得意於綠營政壇；而當初曾以傳播學者身分發文「反媒體壟斷」的NCC主委陳耀祥，如今成為違規媒體的包庇者。今昔對照，多麼諷刺！

蔡政府利用行政權力護航政媒集團，構築其「永續執政」的基礎，受傷的是人民知的權利，犧牲的是行政權力的中立與專業。明年若無法政黨輪替，這些違規違法的行為，恐無重見天日的機會。