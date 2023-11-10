政大校友魏明光捐千萬美元 盼設台版普立茲

政大校友魏明光(左)將畢生工作積蓄1000萬美元捐贈政大，是政大近11年來最高額個人捐款。政大將比照美國哥倫比亞大學普立茲獎模式，設立傑出新聞傳播獎。右為政大校長李蔡彥。(圖：政大提供)

政治大學校友魏明光早年負笈美國，後經營中餐館 和房地產有成，為鼓勵學子積極向學，分期捐贈畢生積蓄1000萬美元、約台幣3.2億給母校政大；除由政大設立全校性獎學金外，政大也將循美國哥倫比亞大學傳播學院的普立茲獎模式，設立傑出新聞傳播獎。政大將於本月15日舉辦「政大魏明光卓越發展基金會」簽約儀式。

年近8旬的魏明光，1969年畢業於第29屆政大新聞系，後負笈美國密蘇里大學新聞學院就讀，為籌措學費，曾於中餐館打工，以此開啟和餐飲界的不解之緣。他畢業後在美國東部的賓州費城 創立中餐館，成功在美打造中餐帝國。

政大表示，即便魏明光跨足餐飲和商業領域，仍對新聞事業保持初衷，並且擅用傳播、行銷的重要性，讓中餐廳靠口碑打入美國主流社會，在美中餐界締造傳奇。

魏明光數年來低調支持新聞傳播業，曾於「台灣媒體觀察教育基金會」擔任監事，捐贈組織運作經費、幫助推動媒體改革。政大指出，魏明光對於未能投身新聞業耿耿於懷，憂心有愧於學校，於是決心將畢生工作積蓄捐贈政大。

政大表示，魏明光分期捐贈1000萬美元給政大，作為獎學基金，這也是繼2012年信義房屋董事長周俊吉以個人名義捐款台幣6億給母校政大商學院後，近11年來最高額個人捐贈。目前該筆捐贈款除規畫增設全校性獎學金，魏明光也盼能特別設立「傑出新聞傳播獎」與「新聞傳播講座」，提升新聞系學生就業 機會，增加新聞系影響力。

對此，魏明光希望效法當年資助自己的獎學金先賢，設立優秀學生獎學金，協助學生實習、就業、競賽或從事志工。更特別希望保留固定比率予傳播學院學生，並優先獎勵清寒學子。

政大將於11月15日舉辦「政大魏明光卓越發展基金會」簽約儀式，由政大校長李蔡彥代表與魏明光簽約，並邀請傳播學院歷任院長，以及當屆教師趙嬰、閻沁恆、黎劍瑩等見證。

魏明光出身新竹寶山，政大前校長鄭瑞城回想，魏明光當年在新聞系非常活躍，不僅參加救國團、系上啦啦隊，且表現優異，4年內獲得將近10個不同的獎學金，非常厲害。

優異的在校成績，奠定魏明光赴美深造基礎，但他為了繳納高額學費，就讀密蘇里大學時於中餐館打工，暑期更到當年中外馳名的「皇后」餐廳工作。由於皇后餐廳冠蓋雲集，魏明光從中習得中餐廳經營心得，1972年於密蘇里大學學成後，先投身律師事務所工作，之後則轉戰賓州費城經營餐館和房地產事業。

魏明光1991年於費城開設中餐館陽明軒，融合亞洲地區烹飪技法和西方香料，於美國市場迅速竄紅，成為美國中餐館一方之霸。

陽明軒曾於2011年，被評為全美中餐館「百佳全優名店」第一名，他也曾獲選美中餐業12位最具影響力人物，更是近年舉辦僑宴、僑胞聚會等聚集地。