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營養專法政院通過 傳播不實訊息最重罰30萬

台灣新聞組／台北10日電
行政院通過「營養及健康飲食促進法」草案，內容包括國民營養調查、推動國民營養教育等規範。(記者林澔一／攝影)
行政院通過「營養及健康飲食促進法」草案，內容包括國民營養調查、推動國民營養教育等規範。(記者林澔一／攝影)

國民營養專法推動近40年，行政院會昨通過「營養及健康飲食促進法」草案，並送立法院審議。修法重點包括規範民眾營養調查，訂定飲食建議攝取基準、輔導研發健康飲食，並禁止傳播不實營養及健康飲食消息，違者最高可處台幣30萬元(約9297美元)罰鍰。專家表示，法案多宣示鼓勵性質，僅傳播不實訊息明訂罰則。

「營養及健康飲食促進法」草案也規定，主管機關應鼓勵醫療、護理、社福及長照機構等，對其服務對象及家屬、社區居民進行營養及健康飲食教育等，並指定營養專業單位、人員於社區成立社區營養推廣中心，協助辦理營養及健康飲食促進相關工作等。

衛福部國健署長吳昭軍指出，草案通過後，將針對食品營養進行研究，並建置食品營養成分資料庫，並訂定人民營養及飲食建議攝取基準。國健署社區健康組長李嘉慧表示，草案經各界多次協商，也因高齡化已是重要議題，希望長輩在地老化，讓專業人士進入社區提供營養服務。

國民營養健康狀況變遷調查推手、中研院生醫所特聘研究員潘文涵說，營養法卡關40年，是因法規涉及層面廣，且若增加各級醫院營養師數量及規範設置原則等，恐增政府部門工作壓力，造成各界意見不一。多年來數次提出草案版本，直到近期版本將較細節的規範移除，改為原則性的規範才加以通過，仍樂見邁出第一步。

等待40年 營養專法出爐 製表／元氣中心
等待40年 營養專法出爐 製表／元氣中心

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