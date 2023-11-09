台擬開放代理孕母 擴及同性婚姻、單身女性

衛福部長薛瑞元8日宣布，研擬中的「人工生殖法草案」生育權將擴及同性婚姻伴侶、單身女性、代理孕母，若一切順利，明年底送行政院審議。圖為示意圖。(記者黃仲裕／攝影)

代理孕母政策爭議近30年，衛福部長薛瑞元昨天首度證實，研擬中的「人工生殖法」修正草案將納入代理孕母規範；國健署長吳昭軍表示，除了代理孕母，還擴及至「同性婚姻」、「單身女性」，並增訂兒童權益保障，預計明年初預告修法草案，明年底送行政院審議。

少子化成為國安危機，各陣營總統參選人紛紛提出政見。民眾黨總統參選人柯文哲 9月就曾邀請台灣代理孕母長期推動者陳昭姿，對談代理孕母議題，近日更傳出將把具深綠色彩的陳昭姿列入民眾黨不分區立委。柯文哲前天再提少子化對策，承諾民眾黨將率先推動修法，解除取卵法規限制，並將代理孕母納入人工生殖法，衛福部昨天就傳出態度也隨之轉變。

對於外界質疑，衛福部突然鬆綁人工生殖適用對象，與柯文哲「將代理孕母納入人工生殖法」政見有關，且時程還要拖到明年底才送行政院審議，被質疑只是選前拆彈。對此，自身為婦產專科醫師的薛瑞元回應「這和他（柯文哲）一點關係都沒有，他懂什麼代理孕母？」

對於衛福部提出與他政見相呼應的人工生殖法修正草案，柯文哲表示，這不是20年前就不用禁止嗎？法案躺在立法院多年，現在要求，總算有進度。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人柳采葳指出，政府是否想好法規、道德層面問題如何解決？如無備妥配套，恐耽誤民眾一生。

對於政府突然將代理孕母納入「人工生殖法草案」中，和信醫院藥劑科主任陳昭姿感到相當驚訝，因為衛福部長薛瑞元前幾天才提及「代理孕母入法，難凝聚共識」，昨天卻改口，她表示，「希望薛不是只有口頭上的承諾。」調查發現，8成受訪者不反對不孕傳統夫妻尋求代理孕母，希望政府展現魄力，盡速修法。

代理孕母法令鬆綁，婦產科醫師、生殖醫學 會均樂觀其成，在醫療技術並無問題，只待衛福部訂出配套盡快上路，提升生育率，解決少子化。

台灣同志 家庭權益促進會發聲明表示，現行人工生殖法不單是歧視同志伴侶、單身女性及單親家庭，代孕合法化也不只是同志議題，更是部分無法自己懷孕的國人所期待，呼籲政府盡速修法，納入多元性別考量。

為何短短幾天內政策大轉彎？薛瑞元並未直接回應，只表示，開放同婚後，男男家庭愈來愈多，無法迴避代理孕母議題。不過，根據衛福部的時程，預計明年初提出修正草案，明年底才送行政院審議，距今還有一年以上，也讓外界質疑根本只是選舉考量。

薛瑞元強調，「這並不是政策轉變，而是尚在考慮，還未定案。」之所以將代理孕母列入考慮，很重要的一點是同性婚姻，因已修法通過，可不可以有自己的小孩？需要再研議。