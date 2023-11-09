賴清德選前拋陸生納健保 藍酸：突然良心發現？

民進黨主席賴清德選前突拋利多，陸生納健保。(本報資料照片)

民進黨 主席賴清德 昨在民進黨中常會表示，健保 牽涉的是健康人權，人權沒有國界，當用健保制度支持外籍生的時候，也應該以一樣的關心，將陸生比照外籍生納入考量，希望行政院對此也進行研議。

不過，當初馬政府開放陸生來台就讀，在民進黨立委的強烈抗爭下，一度設下「三限六不」禁令，陸生迄今無法比照僑外生納入健保。國民黨質疑，民進黨過去7年多一擋再擋，不管各界怎麼大聲呼喚都沒用，怎麼一到選舉就突然良心發現，又把陸生當寶？這樣的髮夾彎只證明，民進黨為選舉可以不擇手段，今是昨非。

民進黨中常會昨邀請燦爛時光東南亞主題書店負責人張正，以「東南亞移工在台灣的燦爛時光」為題專案報告。賴清德表示，先前參加巴拉圭總統貝尼亞就職典禮，外交部也安排與巴國參眾兩院議長及外交委員會主席見面，他們不約而同都提出台灣對外籍生來台念書納保有6個月空窗期的議題，希望行政院研議此議題，讓外籍生參加健保前的健康權益保障更佳完善，陸生比照外籍生納入考量。

衛福部長薛瑞元說，陸生比照外籍生納保，已有初步規畫，無需修法，不排除最快2024學年上路。陸委會昨晚也表示，政府向來歡迎陸生來台，也希望在台灣的陸生能早日獲得更完善的健康保障，與外籍生待遇一致，將會同相關機關持續研議推動。

國民黨發言人楊智伃表示，賴清德對中國大陸態度一變再變；賴清德過去的抗中保台牌造成兩岸對立情緒，民進黨的「親中」立委趙天麟更曾在衛環委員會質詢陸生納保全民健保議題時，認為陸生是負擔。賴清德刻意在台海風險上升的此刻「提籃子假燒金」，只會讓人覺得無比諷刺。

國民黨立委李貴敏說，民進黨過去以「陸生納保是錢坑」為由，遲遲不推行，為何到了選舉，就不是錢坑？林為洲表示，在大選前才想要緩解兩岸緊張，對岸會埋單嗎？

另據台北中國時報導，目前規定外籍生持有居留證，在台居留滿6個月，由就讀學校為投保單位申請參加健保；未來修健保法後，取消6個月等待期，陸生比照辦理。

陸生在台只有入出境許可證，不能申請居留證，陸生納保必須修「兩岸人民關係條例」第22條，陸生取得居留證，就能納入健保。