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台軍方擬建15座飛彈陣地 地方恐慌憂成攻擊目標

台灣新聞組／台北8日電
圖為構改後的F-16V戰機與魚叉飛彈。(本報資料照片)
圖為構改後的F-16V戰機與魚叉飛彈。(本報資料照片)

軍方規畫將建造六座岸置魚叉飛彈陣地與九座岸置雄風飛彈陣地，等於台灣小小彈丸之地，就會有15座飛彈陣地。其中，六座岸置魚叉飛彈陣地分別設在雲林虎尾、台南新中、左營軍港、屏東東岸、屏東埔墘及台東太平等處，引起地方恐慌、反彈。

本報系聯合報報導，雲林虎尾是重點營區之一，縣議會國民黨、民意及誠信聯盟等黨團昨聯合質詢表達反對立場，認為攸關縣民安全與地方發展，要求縣府設法解除民眾恐慌。

台東縣議員楊招信說，卑南鄉太平營區存在多時，若真設魚叉飛彈營區，地方會擔心居住安危，「萬一有戰事會成為首要攻擊目標」，很難支持這個政策。

屏東縣議員許馨勻說，兩岸局勢已讓家長十分擔心，如果潮州鎮的東岸營區成為魚叉飛彈營區，恐造成恐慌，應另考慮空曠、聚落較分散的地方設置。

台南新中基地橫跨官田、大內兩區，市議員尤榮智說，六甲區原有的飛彈指揮部20年前搬遷後荒廢迄今，地方還在討論如何活化，現又說要在新中營區蓋飛彈基地，兩岸一旦衝突，不就成為對方的標靶？他反對。

高雄市議員李眉蓁說，左營是海軍重鎮，若設魚叉飛彈營區等於危險升級，重要軍事設施高度集中，「等於雞蛋都擺在一個籃子，可能變成第一攻擊目標」。

台北中國時報報導，台灣向美採購100套、400枚岸置型魚叉飛彈，受俄烏戰爭與疫情影響，美方供應鏈吃緊，建案期程由五年延長到十年，首批飛彈將於2026年度前交運。為配合岸置魚叉飛彈接裝，軍方希望六處陣地與相關設施能在年底前完成決標，且會進駐美軍教官、技術人員及設備。

疫情 供應鏈 國民黨

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