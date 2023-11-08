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教召擴大訓練能量不足 軍事院校也喊吃不消

記者洪哲政／台北8日電
國軍擴大教召能量，但國民黨立委馬文君接獲「民情」反應，指稱國軍各軍事院校也被納入負責區域教召訓練的主辦單位，干擾軍事教育。圖為示意。（記者洪哲政／攝影）
國軍擴大教召能量，但國民黨立委馬文君接獲「民情」反應，指稱國軍各軍事院校也被納入負責區域教召訓練的主辦單位，干擾軍事教育。圖為示意。（記者洪哲政／攝影）

台灣軍隊擴大教召能量，但訓練能量不足，軍事校院也喊吃不消；國民黨立委馬文君接獲反映，國軍各軍事院校肩負區域教召訓練已干擾軍事教育。全民防衛動員署表示，明年起軍事院校教召統一調整於暑假7至8月執行，以有效調整人力，將在維持軍事教學品質並兼顧教育召集訓練下，務實執行軍事院校召訓任務。

台灣八年內男性精壯後備軍人約77萬人，每年須動員教召11.8萬人，第一波軍事動員須於24小時內徵召約20萬人。被賦予教召任務的國軍，包括陸軍後備旅、南北測中心、18縣市後備指揮部、各兵科學校、陸海空軍軍事院校、國防大學所屬院校與海空軍部分部隊。

國防部表示，明年將持續擴增一次14天教召的訓練員額，而部分後備部隊仍負有新兵訓練及教測教勤任務，因此分配舊制五到七天舊制教召任務。面對繁重教召任務，平時未編足隊職幹部能量的單位，如各縣市後備指揮部，今年因應任務以聘雇、上下班方式招聘退伍職業軍人擔任教召教官。

不過，有軍事院校向立委反映，校方訓練能力恐無法肩負後備動員教召任務執行。部分學校在執行後備動員教召先期整備任務時，不但干擾軍事教育，還需協調鄰近國軍部隊支援。立委馬文君建議國防部檢討，應由教召員自行辦理後備動員整備作業。

全動署回應，國防部所屬部分軍事院校平時雖負責學員生教學及管理任務，但因戰時所處位置依作戰區整體防衛作戰構想及量地用兵規畫考量，仍須編組後備部隊實施召集訓練，納入作戰區指揮管制序列執行作戰任務，若由教召員自行辦理後備動員整備作業，將涉及武器、彈藥安全等疑慮。

全動署表示，經邀相關單位及軍事院校討論，考量軍事院校年度教學任務，避免任務重疊，明年起軍事院校教召統一調整於暑假七至八月執行，以有效調整人力，並管制軍事院校軍官送訓軍事動員幹部班，培養執行教召任務指參作業能力。軍事院校轄屬作戰區地支部會支援協助開設沐浴站、服裝補給及運輸車輛等作業，有效降低軍事院校行政及後勤作業負擔。

以國防大學為例，學校教官經常被編組為政後旅出任旅級各業務科長、營長、旅參謀主任，並參演漢光演習實兵操演，教召也多配合學校任務在暑假實施。

國防部 教育 國民黨

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