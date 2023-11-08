檢舉違停要3分鐘影片？ 交長：沒有這回事

全台汽車駕駛人權益聯盟建議，在道路每100至150公尺畫設10%黃線，未畫設完成前暫緩違規臨停記點、檢舉需有三分鐘動態影片制度。（記者侯永全／攝影）

違規臨停恢復檢舉、記點新制上路，引發職業駕駛人不滿，認為影響生計，交通部近期陸續與計程車及貨運業者開會，並傳出道路畫設一定比例黃線、畫設黃線未完成前暫緩實施記點制度，且違規臨停檢舉應有三分鐘動態影片。對此，交通部長王國材強調「沒有這回事」，不過只要是在不影響交通秩序車流的前提下，可先以勸導為主，至於地方政府在臨停區沒做好前，是否暫緩記點，還要再討論。

王國材表示，本周將提方案，與相關駕駛團體討論後，再與警政署溝通確認。交通部公共運輸及監理司長林福山則說，若要暫緩違停記點制，還須修正裁罰細則，先以聽取各方意見為主，並持續檢討。

「道路交通安全管理處罰條例」部分修正案6月30日上路，恢復民眾可檢舉人行道、行人穿越道等處臨停車輛，違規記點也同步加嚴，一年內達12點即吊扣駕照 兩個月，職業駕駛憂心衝擊生計，但有不少民眾認為違規就是不對，引發不同意見論戰。

全國汽車駕駛人權益聯盟前天與交通部開會，建議地方政府統一在道路每100至150公尺，畫設10%黃線，提供給職業駕駛上下客貨，且適用於一般駕駛臨停；在道路規畫未完善、未畫設黃線完成之前，暫緩實施記點制度，檢舉違規需要求有動態三分鐘影片舉證，且有影響人車交通安全，才能舉發。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會昨與交通部開會，則建議應停止嚴重違法或重大爭議貨運公司部分營業，直到改善為止；至於未廣設卸貨車格前，應暫緩記點制，並檢討檢舉人制度，回歸公權力統一執行。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會強調，在道路設計未改良的情況下，交通新制貿然實行，不僅激化社會矛盾，更嚴重影響司機生計。

林福山表示，針對上下客貨臨停影響人車通行，檢舉條件仍要與內政部 討論，先前也有與警政署溝通，員警開單將先以勸導為主。

林福山說，上周找地方政府開會，其中台北市政府提出道路每100至150公尺畫設10%黃線的作法，供其他縣市參考，後續也會請公路局、監理所會同地方政府視需求因地制宜畫設，並持續增加盤點中，預計年底前有階段性成果。