我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

20個不可不知的英文縮寫╱LOL=大笑 JK=開玩笑 不知就落伍

卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

檢舉違停要3分鐘影片？ 交長：沒有這回事

記者周湘芸、邱瓊玉／台北8日電
全台汽車駕駛人權益聯盟建議，在道路每100至150公尺畫設10%黃線，未畫設完成前暫緩違規臨停記點、檢舉需有三分鐘動態影片制度。（記者侯永全／攝影）
全台汽車駕駛人權益聯盟建議，在道路每100至150公尺畫設10%黃線，未畫設完成前暫緩違規臨停記點、檢舉需有三分鐘動態影片制度。（記者侯永全／攝影）

違規臨停恢復檢舉、記點新制上路，引發職業駕駛人不滿，認為影響生計，交通部近期陸續與計程車及貨運業者開會，並傳出道路畫設一定比例黃線、畫設黃線未完成前暫緩實施記點制度，且違規臨停檢舉應有三分鐘動態影片。對此，交通部長王國材強調「沒有這回事」，不過只要是在不影響交通秩序車流的前提下，可先以勸導為主，至於地方政府在臨停區沒做好前，是否暫緩記點，還要再討論。

王國材表示，本周將提方案，與相關駕駛團體討論後，再與警政署溝通確認。交通部公共運輸及監理司長林福山則說，若要暫緩違停記點制，還須修正裁罰細則，先以聽取各方意見為主，並持續檢討。

「道路交通安全管理處罰條例」部分修正案6月30日上路，恢復民眾可檢舉人行道、行人穿越道等處臨停車輛，違規記點也同步加嚴，一年內達12點即吊扣駕照兩個月，職業駕駛憂心衝擊生計，但有不少民眾認為違規就是不對，引發不同意見論戰。

全國汽車駕駛人權益聯盟前天與交通部開會，建議地方政府統一在道路每100至150公尺，畫設10%黃線，提供給職業駕駛上下客貨，且適用於一般駕駛臨停；在道路規畫未完善、未畫設黃線完成之前，暫緩實施記點制度，檢舉違規需要求有動態三分鐘影片舉證，且有影響人車交通安全，才能舉發。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會昨與交通部開會，則建議應停止嚴重違法或重大爭議貨運公司部分營業，直到改善為止；至於未廣設卸貨車格前，應暫緩記點制，並檢討檢舉人制度，回歸公權力統一執行。

台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會強調，在道路設計未改良的情況下，交通新制貿然實行，不僅激化社會矛盾，更嚴重影響司機生計。

林福山表示，針對上下客貨臨停影響人車通行，檢舉條件仍要與內政部討論，先前也有與警政署溝通，員警開單將先以勸導為主。

林福山說，上周找地方政府開會，其中台北市政府提出道路每100至150公尺畫設10%黃線的作法，供其他縣市參考，後續也會請公路局、監理所會同地方政府視需求因地制宜畫設，並持續增加盤點中，預計年底前有階段性成果。

駕照 內政部

上一則

台灣知名政略作家范疇心血管病發離世 享壽68歲

下一則

台新生兒1成早產 朝野喊發津貼 衛福部長反對現金補助

延伸閱讀

兩岸擴航點 台交長：13包機點可變直航 旅行業：狀況外

兩岸擴航點 台交長：13包機點可變直航 旅行業：狀況外
黑白集／選後才開放陸團 蔡政府雙欺罔

黑白集／選後才開放陸團 蔡政府雙欺罔
開放旅宿業移工疑慮未清 勞部將邀專家討論評估

開放旅宿業移工疑慮未清 勞部將邀專家討論評估
台赴陸團客遊明年3月解禁 業者：開放時機還是太慢

台赴陸團客遊明年3月解禁 業者：開放時機還是太慢

熱門新聞

斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
購物專家鄧少菲透過醫美讓自己恢復年輕的少女模樣。圖／陽光燦亮整型醫美集團提供

大嬸變美魔女…台購物專家「撞臉趙露思」23歲小鮮肉追求

2023-11-02 13:50
陳姓男子去年和交友軟體「探探」認識新北市國中少女，去年1月間共赴雲雨，詎料數小時後感情生變起糾紛，陳男竟將他與少女的愛情動作片在網路出售，桃園地院審結，將他依對於未滿14歲女子性交罪，又犯散布少年為性交行為電子訊號罪，分別判處1年6月，應執行徒刑2年。緩刑5年期間交付保護管束，上4場法治教育課。記者陳恩惠／攝影

帶少女開房…剛嚐完禁果就翻臉 他將愛情動作片售出

2023-10-31 19:50
徐春鶯傳可能納入台灣民眾黨不分區名單，引發爭議。圖為她今年6月曾赴大陸與「民革上海市委員會」座談、交流。(取材自民革上海市委官微)

說陸配雙重國籍 專家：常識白痴，兩岸只有戶籍沒有國籍

2023-11-03 02:29
桃園市龍潭驚傳命案，一名年約40歲蔡姓男子把玩炫耀改造手槍時不慎走火，害自己爆頭，送醫搶救不治。(記者陳俊智／翻攝)

以為手槍故障 台男將槍口抵頭 慘自爆喪命

2023-11-02 09:45
中共稱徐蚌會戰為淮海戰役。（取材自新華網）

蔣中正日記／將領突圍前竟先發電報通知太太 氣煞老蔣

2023-10-31 20:13

超人氣

更多 >
芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺
時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年
女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證

女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品
米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選