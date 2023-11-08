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台新生兒1成早產 朝野喊發津貼 衛福部長反對現金補助

記者李青縈／台北8日電
朝野喊發早產兒津貼，衛福部長薛瑞元答詢表示，不贊成直接以現金補助，如無法從健保來減輕家長負擔，將檢討以其他方法處理。（本報資料照片）
朝野喊發早產兒津貼，衛福部長薛瑞元答詢表示，不贊成直接以現金補助，如無法從健保來減輕家長負擔，將檢討以其他方法處理。（本報資料照片）

2022年全年新生兒僅13萬餘人，其中1萬3000多名寶寶為早產兒，占比達10.56%，醫療照護費用驚人，吳玉琴等朝野立委及早產兒基金會昨齊聲呼籲，政府應重視早產兒需求，給予最高12萬元（台幣，下同，約3723美元）照護津貼。對此，衛福部長薛瑞元表示，不贊成直接以現金補助，如無法從健保來減輕家長負擔，將檢討以其他方法處理。

早產兒基金會董事彭純芝表示，新生兒家庭問券調查結果顯示，早產兒照護複雜，平均出生六個月自費照護費用平均11.4萬元，比一般新生兒的2.8萬元高出近四倍，而愈早出生的早產兒花費也愈多，家長身心及經濟負擔沉重。

立委王婉諭表示，早產兒所需藥品很多屬自費項目，新生兒家庭支出超過10萬元費用，情況常見。

新生兒科醫學會秘書長鄭玫枝表示，早產兒器官尚未發育完全，常有視網膜病變、開放性動脈導管關閉、呼吸功能不良等問題，一般建議，使用療效較佳或副作用較少的自費藥品，但價格相對昂貴。

為此，與會立委及早產兒基金會建議，政府依照出生周數給予早產兒家庭定額津貼，例如，29周以下出生的寶寶給予12萬元，30周至33周者津貼6萬元，34周至36周者則為3萬元。

是否考慮發放早產兒照護津貼？薛瑞元表示，較不贊成直接用現金補助早產兒照護，擔心部分家長拿到錢後，並未用在早產兒身上，小孩仍無法獲得妥善照護；目前傾向以健保支應醫療照護，健保之外的費用，則思考以其他方式處理。

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