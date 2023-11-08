蔡喊「非核家園」綠能圖利誰？淪黑金政治溫床

綠能國家隊掉漆 製表／林海

蔡政府執政進入尾聲，目前繳出的能源轉型成績單，確定2025年綠電占比20%的目標面臨跳票。此外，政府大力推動再生能源，但光電氾濫引爆地方抗爭，甚至弊案叢生，現在進入以燃氣發電為主的轉型過渡期，但國際天然氣 價格飆升，讓台電陷入嚴重的虧損。

蔡政府上台後提出「非核家園」的願景，立法院在2017年1月三讀通過半世紀以來最大程度的「電業法」修法，允許再生能源發電業與再生能源售電業進入電力市場，解開以往台電公司獨占市場的枷鎖。不過，民間業者一窩蜂投入再生能源事業，爭食能源大餅，到底圖利了誰？

如今，台電平均售電每度3.08元，但買進的太陽能每度4.84元、風力發電每度購價6.79元，台電為政府的再生能源政策背書，卻買愈多、虧愈多。明眼人議論紛紛，直言「能源政策不變，台電一定倒店」。

台電財務窟窿擴大，政府只能編預算 挹注台電虧損，變相全民埋單，而台電高價購電的利益，卻淪為特定廠商的搖錢樹。在野立委點名新竹小英之友會副秘書長古盛煇與行政院前政務委員鄭永金家族聯手炒作綠電，這些「綠友友們」在能源轉型中示範了一本萬利的生意，堪稱「綠電奇蹟」。

●台南光電城 龐大利益糾葛

力抗九崴民營天然氣電廠入駐家園的「台史博社區居民自救會」代表黃銀珠說，政府正在製造一個能源大餅，有多少人想要分食這塊大餅？然而，吃餅的業者穩賺不賠，犧牲的是一般民眾。

台南市無疑是全國光電設置密度最高、市府態度最積極，但爭議也最多的「光電城」。大批光電業者湧入台南市的邊陲架設光電板，加上漁電共生，為了追求暴利，地主不出租漁民、租種電，排擠到既有的承租漁民，甚至有七股漁民去年走上凱道抗議，力促政府別在台61線以西開發光電。

台南光電背後龐大的利益糾葛令人震驚，從學甲爐碴案、八八槍擊案、陳凱凌涉貪，到台南正副議長賄選案，若一甲地能做一ＭＷ的光電，一ＭＷ大約值5000多萬元，100甲地就五、六十億元，其中涉及土地收購、市府的核准、及經濟部台電的饋電等利益糾葛，資訊不透明，導致弊案叢生，地主、商人、白道、黑道、特權、民代也自然形成一股奇特的黑金文化。

●風電傳弊 雲林議員疑受賄

無獨有偶，雲林縣前議長沈宗隆與雲林縣議員王又民、許留賓、黃文祥等人，疑似接受風電開發商達德行賄金額達2600多萬元的弊案，綠能 建設弊案，淪為地方黑金政治的溫床。

但政府至今仍無法有效切割黑金結構，放縱劣幣驅逐良幣，不僅合法業者無法依據正常程序進行開發，延宕國家能源轉型的速度，歐美各國投資者也有所疑慮。尤其當地方政府與民意代表收受業者賄賂好處，嚐到甜頭後，不僅不再善盡監督管理之責，甚至帶頭反對抗議地方綠能建設，假綠能保護之名，行黑金分贓之實，貪腐牟利。統計2021至2022年就有60起綠能行賄案，成為台灣淨零轉型的絆腳石。

●蔡政府綠電目標 確定跳票

不過，民眾最關心的還是台灣會不會缺電？審計部報告顯示，一至三期綠能建設編列272.78億元，但離岸風電工程去年底進度僅33.6%，較原規畫落後三年。漁電共生、離岸風電及天然氣儲槽全數未達標。