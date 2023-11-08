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台灣出現猴痘死亡首例 北部30多歲男也驗出愛滋

記者李青縈／台北8日電
疾管署7日宣布出現台灣首例猴痘死亡個案，為北部一名30多歲男性，防疫醫師林詠青（圖）說明，個案於8月間出現症狀，9月11日就醫確診猴痘且也有感染HIV，由於個案免疫低下狀況未能有效改善，11月1日不幸身亡，從住院到死亡共51天。(中央社)
疾管署7日宣布出現台灣首例猴痘死亡個案，為北部一名30多歲男性，防疫醫師林詠青（圖）說明，個案於8月間出現症狀，9月11日就醫確診猴痘且也有感染HIV，由於個案免疫低下狀況未能有效改善，11月1日不幸身亡，從住院到死亡共51天。(中央社)

疾管署昨日公布台灣首例猴痘（Mpox）死亡個案，疾管署防疫醫師林詠青表示，該個案為中華民國籍30多歲男性，8月出現症狀，9月11日確診猴痘，也染愛滋，因為免疫力低下及延遲就醫，使用抗病毒藥物後仍於11月1日死亡。

林詠青說，該個案為北部30多歲男性，未接種過猴痘疫苗，9月就醫時身體免疫狀況極差，身體有大範圍皮膚膿瘍及壞疽，並合併口腔念珠菌感染等伺機性感染症狀，同時也確診HIV。

林詠青說，該個案經多次手術清創也使用猴痘抗病毒藥物，但是住院過程中免疫低下狀況沒有改善、壞疽持續，因伺機性感染嚴重、敗血性休克，11月1日死亡。住院到死亡經過51天。

林詠青表示，大部分猴痘患者症狀輕微，如發燒、畏寒、頭痛等，持續2至4周多數個案可以康復痊癒，但是在兒童跟免疫力低下者可能會出現重症，包括：敗血症、肺炎、腦炎、角膜炎及影響視力等，甚至死亡。

台大醫院教學部主任盛望徽說明，猴痘與HIV病毒傳染途徑相似，因此在國際上可看到共同感染個案報告；一般人染猴痘死亡率約0.1%到0.2%，若染愛滋致免疫力低下，死亡率可高達7%，但若感染HIV病況控制得宜，重症死亡率與一般人相近。

至於台灣猴痘疫情，疾管署發言人曾淑慧表示，共已355例確診病例，含338例本土、17例境外移入，本土病例新北市83例最多，台北市55例次之，高雄市49例第3；近期猴痘病例每周都在5例以下，都是散發型個案。

猴痘 免疫力 中華民國

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