通膨飆9個月新高 10月CPI衝上3.05% 增率兩年維持高檔

主計總處發布10月消費者物價指數（CPI）再度飆破3%，多項民生物資漲幅都處在高檔。(本報資料照片)

主計總處昨日公布10月消費者物價指數（CPI），由於颱風推升蔬菜 及水果價格，加上肉類、外食、房租持續上漲，10月CPI年增率高達3.05%，是今年2月以來再見3字頭，為9個月以來新高。

1~10月平均CPI年增率為2.43%。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，10月通膨率升破3%，主因7月下旬接連颱風豪雨影響，使得蔬菜水果價格持續走高，占10月通膨率0.63個百分點，貢獻度超過2成，若扣除蔬菜水果的CPI年增率為2.42%，則和前幾個月差不多，預估11月通膨率很大機率再回到3%以下。

不過，10月核心CPI年增2.49%，漲勢也略高於9月。根據統計，台灣核心CPI呈現緩降趨勢，第1季至3季分別為2.69%、2.64%、2.60%，10月則為2.49%。曹志弘指出，外食費漲幅緩步縮小，「房租仍在2%，僵固性很強，要密切注意」，娛樂服務費則因去年基期高，物價壓力會稍微減輕，但CPI年增率還是大於二，雖比國外低很多，但CPI年增率兩年多來維持高檔，民眾對物價壓力感受深刻。

影響核心CPI最關鍵的三大因素分別是外食、房租，還有娛樂服務類。

另外，重要民生物資CPI則年增3.47%，低於9月的3.55%，漲幅連續第三個月收斂。漲幅雖持續趨緩，但外食費年增4.21%，仍居高不下；房租年增2.2%，也較9月更高，房租漲勢未歇，租屋族負擔加重。

綜觀7大類指數中，食物類漲5.51%最多，主因水果及蔬菜受接連颱風帶來豪雨影響，導致價格分別上漲14.55%及12.32%；蛋類受供需及飼養成本提高影響，漲8.66%；加上肉類、調理食品、外食費、穀類及其製品各漲6.12%、5%、4.21%及3.09%所致。

教養娛樂類漲3.08%次之，主因隨疫後生活回歸常軌，休閒娛樂消費需求增加，娛樂服務費上漲6.01%所致。

至於輸入性通膨，曹志弘表示，由於以新台幣計價的進口物價指數年增率10月跌4.48%，已連續8個月下跌，加上國際農工原物料價格也低，輸入性通膨壓力已明顯減輕。

針對整體物價情勢，曹志弘說，由於以巴戰事持續中，影響未來物價變化的最大不確定因素是油價 ，而房租價格的黏著性則是最強。不過，影響物價中長期趨勢的核心CPI已逐漸收斂，預期物價壓力可望稍微減輕。