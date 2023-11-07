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視訊看診明年4月擴大 700萬人受惠 下周公告辦法

台灣新聞組／台北7日電
失能、失智患者就醫不便，「通訊診察治療辦法」上路後，可在家透過視訊就醫，解決交通困擾。圖為視訊看診。(記者葉信菉／攝影)
失能、失智患者就醫不便，「通訊診察治療辦法」上路後，可在家透過視訊就醫，解決交通困擾。圖為視訊看診。(記者葉信菉／攝影)

台灣遠距、視訊診療跨出一大步。衛福部長薛瑞元昨證實，「通訊診察治療辦法」將於下周公告，明年4月正式上路；新制將擴大適用對象，擴大至慢性病長期用藥、疾病末期照護、矯正機關收容照護、災害及傳染病等重大變故、行動不便照護等，健保署預估，至少700萬人受惠。

依衛福部健保署統計，相關適用「通訊診察治療辦法」人數，包括居家醫療照護人數約8萬人、長照機構服務約12萬人，而家庭醫師收治照護人數約600萬人，領有慢性病連續處方箋的慢性病長期用藥人數更高達700萬人，健保署醫務管理組長劉林義表示，這幾大類族群多有重疊，保守估計至少700萬人可透過視訊方式就醫。

為確保明年4月順利上路，衛福部醫事司長劉越萍表示，資安認證部分，已公告相關標準，醫療院所應能在半年內完成建置；劉林義說，健保署則向行政院爭取「健康平權」計畫，4年編列預算45億元（台幣，下同，約1.4億美元），第一年為4.5億元，除了建構家醫大平台，並整合診所雲端資訊系統。

資訊傳輸部分為新制是否成功的關鍵，薛瑞元說，已申請科技計畫，協助診所資料雲端化，明年起試辦，不需要一家一家診所更改系統，而由健保署著手進行改善計畫。

除原先急性後期照顧、長期照顧服務、家庭醫師收治照護、居家醫療照護、國際醫療照護，「通訊診察治療辦法」適用對象將會放寬至10大類，基層醫療協會理事長林應然對此不表樂觀，他指出，至少有「基層診所設備不足」、「視訊看診難以取代觸診」、「如何隔空在健保卡登錄就醫資料」等三大問題，尚待克服。

林應然表示，若要達到遠距醫療，醫病雙方都需有一定通訊配備，並非所有基層都願意添購相關器材，若要全面開放，恐導致醫療院所間的「軍備競賽」。

此外，視訊診療有其局限性，例如，面對「脹氣、腫瘤」等症狀時，如何取代觸診、聽診，予以確認。台北市醫師公會理事長洪德仁表示，通訊診療設備、AI等新科技可以成為「輔助診療」的工具，但每位醫師都有其擅長的看診方式，建議衛福部採正面表列「適合通訊診療的病症類型及特別規範」。

健保卡認證也成遠距醫療亟需解決的問題。林應然表示，健保署推動虛擬健保卡，但至今仍未看過病患用過，即使拿出來，大部分醫師也不敢收虛擬健保卡，擔心流程出錯，無法申報健保。

通訊診察 10類人受惠 製表／元氣中心
通訊診察 10類人受惠 製表／元氣中心

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