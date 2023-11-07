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踩到紅線 東森董事被爆任中嘉上層董事

記者林銘翰、何醒邦╱台北7日電

有線電視系統中嘉爭議連環爆。時代力量立委邱顯智昨天再指，不僅有三立、萬海入股中嘉，連直接持有中嘉數位100%股份的泓順投資，竟然由東森電視董事、寰宇電視董事長范瑞穎擔任董事，再度跨越系統經營業者不得與新聞頻道業者整合的紅線。國家傳播通訊委員會（NCC）昨表示，對於范瑞穎是否違反中嘉交易案附款，相關調查程序仍在進行中。

邱顯智舉行記者會表示，在茂德集團總裁張高祥花了160億台幣，買下東森電視95%的股權以後，范瑞穎從2018年6月開始擔任東森電視董事，半年後當中嘉取得交易許可，范瑞穎在2019年1月由泓順投資的上層泓勝投資指派，擔任泓順投資的法人董事。

邱顯智說，2022年6月，甲山林集團董事長、愛山林建設董事長祝文宇買下亞洲衛星電視公司85%股權，包含寰宇新聞在內，旗下共有10個頻道，隨後亞洲衛星電視送出董監事變更申請，而預計要擔任亞衛董事長的人就是范瑞穎。

邱表示，對於亞洲衛星電視的董監事變更案，NCC顯得非常謹慎，從去年底審查到現在，還沒核准亞衛董事變更，其中的理由除NCC表面上所說的大股東是建商，恐怕還有張高祥是否在背後的考量。

邱顯智指出，如果范瑞穎擔任中嘉上層董事，是出自於張高祥與中嘉操盤者郭冠群的合謀，那就是在三立入股中嘉外，又一個新聞頻道染指系統業者的醜聞；中嘉相關爭議連環爆，NCC作為監理機關的職能，已經完全失能，完全失去作用。

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