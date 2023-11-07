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軍方擬修法 「悔過期不計入役期」

記者洪哲政╱台北7日電

軍紀事件頻傳，國軍目前雖設有「悔過室」，但國防部表示，今年迄今，全軍接受悔過處分計士兵九員。軍中幹部反映，送悔過室的案例偏少，主要是程序嚴格。

民進黨立委何志偉表示，透過公開透明程序，可讓體制更為健全；但他透露，對違法犯紀的義務役男，軍方正研議「延後退伍」的政策方向。

國防部昨表示，正研議推動「悔過期間不計入役期」的修法，並完整規畫執行配套。但國防部也提醒，士兵懲罰種類計降級、記過、罰薪、悔過、申誡、禁足、罰勤及罰站，並無「延後退伍」的懲罰種類。

據了解，悔過室主責由軍團作戰區設置，第6、8軍團一直都維持設置；2013年7月洪仲丘案後，悔過室一度暫停運作，後來只恢復南北各一間。但洪案後，軍方從嚴規範悔過室的受訓條件，要將犯錯的士官兵送進悔過室，其實有一定難度。

北軍團恢復運作後，接收第一件悔過案件，就是金6結軍事訓練役男，在中山室抱著時任總統馬英九大頭照扮孝男訕笑的案件。而南部悔過室首例，則是步校軍事訓練役男集體鬥毆事件。

軍中幹部反映，須人事單位召開評議會投票決定通過，才能交付「悔過」懲處；而在懲罰令送達後24小時內，當事人可提出「提審」要求，亦即由部隊將全案送至地方法院，由輪值法官檢視全案的合理性與適法性，確認無違法之虞後，才准予交付悔過。

且將過犯人員送進悔過室之前，尚須經過兩階段式「身心評量」；只要過犯人員向諮商員表明目前「心緒很不穩定」、「身心極度焦慮」、「有自傷念頭」等，就無法通過，只能改用其他如禁足、罰勤、罰站，或降級、申誡、記過、罰薪等懲罰方式為之。

國防部說，現行悔過教育課程，每日排定輔教課程八小時，包含軍紀教育、法治教育、基本教練、心理輔導、體適能活動，視天候情況調整課程內容；今年國軍全軍順利送悔過執行者，至今不過寥寥九員。

國防部 教育 馬英九

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