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綠能變綠金 疫苗幾失敗 進口蛋壞市場…國家隊成負面形容詞

記者李光儀、彭宣雅／台北6日電
農業部進口蛋打亂了市場規則，不僅造成大量進口蛋面臨銷毀，也讓本土蛋買氣疲軟。(記者許正宏／攝影)
農業部進口蛋打亂了市場規則，不僅造成大量進口蛋面臨銷毀，也讓本土蛋買氣疲軟。(記者許正宏／攝影)

蔡政府執政七年多，各種「國家隊」多如牛毛，但隨著諸如「防疫國家隊」、「綠能國家隊」的政策飽受質疑，甚至弊案叢生，「國家隊」一詞逐漸變成負面形容詞。

「國家隊」內涵，就是一般熟知的「計畫性經濟」一環，亦即以國家的投資、租稅優惠等方式，發展某些特定產業。如中鋼、中船甚至台積電等，都算早年的「國家隊」。本報系聯合報今起陸續推出「體檢國家隊」系列，分別就蔡政府過去陸續成立的雞蛋、綠能、無人機，以及快篩、疫苗等爭議不斷的國家隊，逐一檢視究竟出了哪些問題。

農業部今年首度大規模專案進口雞蛋，從採購方式、補貼價差到保存期限、產地等標示都惹議。回到問題源頭，元凶就在這支「雞蛋國家隊」破壞市場機制。台灣缺蛋已兩年，農業部先是出手壓抑蛋價，導致蛋農不願更新設備、增產，缺蛋雪上加霜；而政策決定進口雞蛋後，又想一手掌控，以補貼買高賣低打壞市場。

農業部宣稱進口雞蛋是為消除台灣雞蛋「黑市」。但逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系副教授楊坤鋒說，當雞蛋產銷失衡、價格上揚，消費者買不到時但需求仍在，自然會有黑市價格，這也是一種市場機制；而當價格漲到一定程度，消費者不埋單了，需求減少自然價格也會降下來。

中華經濟與金融協會副祕書長曾志超也說，雞蛋國家隊從頭到尾都在干預市場，政府手伸太長想控制價格，「會出現黑市，也是農業部引起」。

在諸多「國家隊」裡，最令人惋惜且詬病的，莫過「防疫國家隊」。台灣生技產業水準並不遜於國際，2020年的新冠疫情，也確實給了台灣發展生技產業的契機。但當時成立了諸多「防疫國家隊」，幾乎都以失敗告終。「疫苗國家隊」代表、曾被譽為「下一個護國神山」的高端疫苗，幾乎已成過街老鼠；「快篩國家隊」也在政策錯誤下，成為負面教材。

「綠能國家隊」情況比起「防疫國家隊」有過之無不及。蔡政府大力推動綠能，創造許多新興「富豪階級」，但從各地因為綠能開發的弊案頻傳、黑道介入、獨厚特定業者，以及土地不當使用等質疑，甚囂塵上。雲豹能源由新潮流大老賴勁麟擔任董事長，一人任19家綠能公司董事長，賴雖已辭去相關職務，但「綠能，你不能」成了流傳市井充滿反諷的世說新語。

在這眾多已發生的「國家隊弊端」外，尚未被完全揭露問題的是「無人機國家隊」。無人機國家隊是蔡政府發展「國防產業」的一環，在國安大旗及專業門檻下，被監督的力道相對薄弱，但從近來釋出的若干資訊上，實則也潛藏許多問題。而且與綠能、疫苗國家隊相同，當中也有「綠色企業」進場的影子，到底是為了特定企業？還是發展產業？早已無法分辨。

綠能 雞蛋 高端疫苗

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