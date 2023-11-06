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台灣腦庫揭牌 解腦部疾病之謎將造福其他病人

記者沈能元／台北6日電
22年前開始倡議設立的「台灣腦庫」5日在台大醫學院正式成立。（記者許正宏／攝影）
22年前開始倡議設立的「台灣腦庫」5日在台大醫學院正式成立。（記者許正宏／攝影）

台灣腦庫昨天揭牌，為台灣腦科學研究的重要里程碑，台灣腦庫協會理事長謝松蒼表示，腦庫是國家國力的象徵，捐腦「利他又利己」。依美國腦庫研究分析，約四成捐腦病人，生前臨床診斷竟與往生後的病理診斷完全不同，若能進一步研究大腦，可造福其他病人及家屬。

「台灣腦庫」5日在台大醫學院正式成立，台灣腦庫協會理事長謝松蒼（左一）邀請行政院...
「台灣腦庫」5日在台大醫學院正式成立，台灣腦庫協會理事長謝松蒼（左一）邀請行政院長陳建仁（左五）、衛福部長薛瑞元（左四）、台大副校長張上淳（右一）等人揭牌。（記者許正宏／攝影）

「今年衛福部通過台大可成立腦庫後，終於放下心裡的大石頭」。台大副校長張上淳說，2017年起，台大從無到有、歷經六年艱辛努力，建立台灣第一個腦庫；成立後對於台灣腦科學研究來說，是一大契機，可透過跳躍式研究，更加瞭解腦部疾病，幫助更多病友。

「腦庫計畫是大愛的計畫」。謝松蒼說，早在30年前開始，病友、醫師、學界即提議建立腦庫，因為不少患者罹患具特殊基因型的大腦神經退化性疾病、罕見疾病，如小腦退化疾病、漸凍人等，都屬無解的病，即便取得外國人腦組織進行研究，還是無法解開台灣人致病之謎。

謝松蒼表示，台灣腦庫成立後，期盼一年約有十人捐贈，讓腦科學研究蓬勃發展。研究團隊著手蒐集罕病、神經退化疾病及正常人等腦組織，提供給全國腦科學研究團隊，並與台灣以外研究團隊合作，發展腦疾病新穎治療藥物，「這是病人最大的期待」。

台灣腦庫協會常務監事李立仁表示，霍普金斯大學研究指出，美國醫師診斷捐腦病患病情，與後續病理解剖不同比率達40%，可能原因是誤診；腦部病理相關研究如能回饋給醫師，有助於提高診斷的精確度。

衛福部長薛瑞元表示，將每年編列預算，維持腦庫運作以及大腦研究科技計畫。

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