人文領域系所 5學年45案停招 首個台文系也討論去留

教育部資訊指出，5學年間藝術及人文領域科系所共計45案停招，學者認為，人文學科學生缺乏舞台，確實是近年需回應的課題。(記者鄭清元／攝影)

大專校院受少子化影響人文學科近年更顯招生不易，繼世新中文系研擬114學年（2025年）停招，全台第一間台文系、真理大學台文系近期也研議停招。教育部 資訊則指出，5學年間藝術及人文領域科系所共計45案停招，學者認為，人文學科學生缺乏舞台，確實是近年需回應的課題。

真理大學校方證實，由於111學年（2022年）該系新生註冊率僅46%，正研議轉型停招，屆時將提報至校務會議討論去留。少子化下科系生存不易，教育部統計，113學年（2024年）大學日間部學士至博士班藝術及人文領域科系組逾800個，自109（2020年）至113學年停招45案，另有9案整併，但也有新增65案。

而大專校院概況統計則指出，人文學門106學年（2017年）至111學年學生減少2000人；外語學門更少了1.6萬人；反之，資訊通訊科技學門則略增3000人。

社會常以找不到對應職業質疑人文學科實用性。台灣中文學會副理事長曾守仁形容，人文學科學生考教職、研究員是「所學即用」的代表；另一個面向則是嘗試「學以致用」，語言文字等知識如同一平台，應去嘗試接軌其他領域、找到表現的場域，如創作、出版等，可以展現高階語言或創作能力。

曾守仁舉例，近年國科會舉辦AI 機器人競賽，找了三位中文專家擔任評審，協助檢核AI字句理解能力、訊息正確性，現今正有中文領域專家從事AI語言訓練師。人文學科多不會有立即對應的工作，而高教也不應被直接想像或規畫成職業訓練所，應是嘗試打造和職場、未來趨勢接軌的介面，部分課程以此轉型努力，使學生具備創造和彈性。

師大國文系教授鍾宗憲則表示，文化價值非體現於技術面，技術能不斷更新但背後始終是人文精神在推動，人文學科難題在於一直嘗試教學生知識，但缺少讓學生表現的機會，「學了很多沒得表現，則當然招不到人。」因此，也常告訴學生，學的知識如同內功心法，既然是心法就要想辦法展現。

鍾宗憲指出，大學主軸仍在於學養深造，課程或辦學方向不應全然走向職業訓練，但應要把能展現所學的管道列為部分課程。人文學科面對危機但也是轉機，應該藉此建立一套新的認知跟論述，無可逃避。

東吳大學哲學系教授陳瑤華談到，高教面臨國立大學擴張擠壓私校空間等難題，教育政策使然，私立大學為求生，首波被割捨的絕對是人文學科。政府若要兼顧學科均衡，應該先改變壓縮私校的政策。