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陸生曝兩岸差異 驚訝台校沒大門、台生愛遲到

台灣新聞組／ 台北5日電

各國的校園學風大不相同，因此到各地當交換生讀書、交流時，總會發現許多新事物。聯合新聞網報導，日前一名大陸交換生在小紅書發文，分享赴台就讀大學一個多月的經驗，並整理出與大陸的大學不同之處，引起兩岸網友熱議。

1.沒有大門的校門

原PO分享台灣的大學和大陸大學的差別，令她驚訝的是，台灣的大學（影片中為政治大學）校門口竟然沒有大門，即使不是本校生也能隨意進出參觀。

2.遲到現象很常見

原PO發現，在台灣，大學生遲到的現象過於平常，因此她笑稱，「當你快遲到時別害怕，因為老師、同學可能也還沒到」。

3.重視實踐

台灣的大學十分重視實踐，原PO分享，自己班級的老師帶班上同學一起參加影展，結束後不只請同學們吃三明治，還在映後幫他們請到導演與大家一同交流，也讓她直呼「真的超讚」。

4.學校活動多

學校辦理許多活動提供給學生一同參與，原PO激動表示，在參加活動時見到導演蔡明亮，還能有合照的機會。另外，對於活動結束後有餐盒，原PO也感到十分驚喜，逗趣表示根本不是為了學習知識，而是為了吃的而來。

貼文發布後，許多台灣網友紛紛在留言區回覆，「台灣的大學就是自由，自由無價」、「大學參加好多活動就是為了蹭便當」、「台灣的大學真的很自由」，對此，大陸網友表示，「學生時期就多交流一定是好事」、「羨慕了，本來我們學校能去後來就不去了，不知道是什麼原因」、「怎麼才能當交換生」。

小紅書 影展

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