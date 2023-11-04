百年首見 國際返還台原住民遺骨 轉型正義里程碑

原民會副主委鍾興華3日率七名排灣族人參加愛丁堡大學的原民遺骨返還儀式，並在當地舉行排灣族傳統祭儀。(圖：原民會提供)

1874年牡丹社事件，台灣原住民 族在石門古戰場據天險抵抗日軍入侵，12名戰死排灣族勇士 頭顱遭取走，其中四具輾轉收藏於英國愛丁堡大學，歷經100多年，四具遺骨近日將返還台灣故土；原民會說，這是台灣原住民族社會要求國際返還祖先遺骨的首例，深具歷史意義，也是原住民族轉型正義重要里程碑。

據文獻記載及調查，這四具愛丁堡大學收藏的台灣原住民遺骨，是1870年代任職於日軍的美籍軍人James Wassson取得後，交予美籍醫師Stuart Eldridg，又輾轉交給出身愛丁堡的動物學家Dr. John Anderson，愛丁堡大學校長William Turner更曾在1907年發表遺骨研究，遺骨由愛丁堡大學保存至今。

原民會教文處副處長邱文隆（Biung Takisvilainan）說，依聯合國原住民族權利宣言，原住民族有權將遺骨送回原籍，且各國應設法讓原住民族取得國家持有的遺骨，並將其送回原籍；原民會主委夷將（Icyang）2021年11月代表族人致信向愛丁堡大學提出返還要求，去年7月校方透過外交部駐英國台北代表處愛丁堡辦事處轉達同意返還。

昨日英國時間上午11時，原民會副主委鍾興華Calivat．Gadu率七名排灣族人參加愛丁堡大學的返還儀式，由牡丹鄉公所鄉長潘壯志代表牡丹鄉諸部落接受返還，並在當地舉行排灣族傳統祭儀。遺骨抵台後，將於6日暫時安置於台南國立台灣史前文化博物館 ，等候牡丹鄉各部落研商後續作為。

Biung Takisvilainan說，這次是台灣第一例的國際返還案，盼透過遺骸及文物歸還議題，提醒國際社會關注、尊重並落實原住民族的倫理價值及文化權利。