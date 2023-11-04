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5580萬顆蛋待銷毀 農業部還要進口 藍轟：什麼邏輯？

台灣新聞組／台北4日電
國民黨大同士林立委參選人、北市議員游淑慧。（本報資料照片）
國民黨大同士林立委參選人、北市議員游淑慧。（本報資料照片）

根據農業部的「緊急專案進口雞蛋庫存」統計，待銷毀雞蛋累計5580萬顆，比上一次的統計多出約150萬顆，但擔心禽流感疫情，農業部畜牧司預計11月仍會進口雞蛋；對此，國民黨台北立委參選人游淑慧質疑，一面銷毀進口蛋、一面繼續進口蛋，到底是什麼邏輯？難道回歸市場機制真的有這麼難嗎？

本報系聯合報報導，游淑慧昨在臉書指出，畜產會多次被地方政府查獲進口蛋冒充國產液蛋，各地縣市政府不得不採取「禁用液蛋、改用全蛋」的作法，再加上進口蛋買氣低迷，導致庫存蛋又多了150萬顆需要銷毀，但農業部卻還宣布要再進250萬顆進口蛋。

她說，先前農業部宣稱的「進口蛋調降關稅」明明就已經是修正過後的路線，怎麼半個月後要繼續走「專案進口」的錯誤老路，是嫌畜產會浪費的錢不夠多，還是為了繼續讓人大賺進口補貼跟毀蛋標案？

游淑慧指出，所有人都知道，調節蛋最好的方式，就是輔導傳統雞舍升級轉型、提降關稅回歸市場機制，「要建立庫存也要用國產蛋來存」才是自給自足的正確方式，只有農業部不知道。一直補貼進口雞蛋，讓錢被外國蛋商賺走、被特定公司以標案模式領走，完全就是錯誤方向。

游淑慧表示，農業部升格後，雞蛋之亂鬧了一整年，陳吉仲都下台了，農業部還學不乖，想繼續走回亂進進口蛋、繼續誤標效期、繼續竄改生產地的老路，那麼縣市政府就只能繼續禁用液蛋，雞蛋之亂將永不休止。

台北中國時報報導，農業部表示，為因應無法難以預期的禽流感疫情，仍規畫要建立1000至3000萬顆雞蛋安全庫存，11月進口數量為128萬顆雞蛋，後續每月進口量會視國內生產恢復情況適時調整。

雞蛋 農業部 疫情

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