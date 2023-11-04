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爺奶爸媽台灣教科書展 重返1870年的數學課

記者許維寧／台北4日電
台灣教科書出版協會在華山文創園區主辦「爺奶／爸媽／我／孩子的教科書特展」，展出清代與民初時期的珍貴教科書。(記者潘俊宏／攝影)
台灣教科書出版協會在華山文創園區主辦「爺奶／爸媽／我／孩子的教科書特展」，展出清代與民初時期的珍貴教科書。(記者潘俊宏／攝影)

台灣教科書出版協會主辦「爺奶／爸媽／我／孩子的教科書特展」，橫跨百年時光，搜羅清代末年古本及二戰後的統編本、標準本，再到九年一貫與12年國教用書，其中包括民國初年的《國難教材》手抄本、用中文教導數學的《算筆數學》。

台灣教科書出版協會匯集龍騰文化、康軒文化等出版社，舉辦台灣第一場橫跨百年教育展。協會副理事長蘇偉銓表示，近年數位內容逐漸茁壯，教育界將面臨重大轉型，希望藉由展覽讓大眾了解教科書、教育和社會發展息息相關。

策展單位、水越設計創辦人周育如表示，最早展品可回溯至1870年代的數學課本《算筆數學》，以中文、直式教導數學。

展覽珍稀教科書多由康軒文教借展。康軒文教公關長許牧民表示，其中最珍貴為民國初年《國難教材》手抄本，教師要教導私塾內的學童，自己手抄，決定要教給學生的內容，而過去書本取得不易，一代傳一代，教科書上因此寫了好幾個人的眉批。

周育如說，除珍稀教科書展區，教科書發展一區則包含台灣光復後至2023年的教科書，過去祖父母不太知道孫子輩讀什麼書，孫子輩也不了解祖父母的教育歷程，展覽也希望促成世代溝通，讓社會了解學習面向。

教育

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