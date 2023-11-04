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工會控台大醫院 把護理師當免洗工具人

記者林琮恩、賴昀岫／台北4日電
台大醫院爆評鑑期間「假交叉訓練真支援調動」爭議案，台大醫院企業工會成員昨譴責台大院方故步自封、阻擋工會。(記者林琮恩／攝影)
台大醫院爆評鑑期間「假交叉訓練真支援調動」爭議案，台大醫院企業工會成員昨譴責台大院方故步自封、阻擋工會。(記者林琮恩／攝影)

護理缺工問題引發全民關注，台大醫院傳出假訓練之名行不當調動之實，將新生兒科護理師調用到其他人力不足單位，護理嚴重缺工卻大開權益倒車。工會譴責，院方為符合醫院評鑑標準，增聘護理師，評鑑後發現人手過剩，便要求轉換病房，無視專科護理人員專業。台大醫院回應，將會與單位同仁持續溝通討論。

台大醫院企業工會理事長楊心慧表示，台大新生兒科原來只有31位護理師，台大因應醫院評鑑護病比要求，加聘五位新人。受少子化影響，病房實際占床率偏低，評鑑過後人力過剩，院方便要求護理師自發性轉移至其他單位任職，基層不滿。院方先從新進護理人員開刀，新手若不自願轉調，恐面臨被單位學姐討厭的壓力，目前被要求轉任的護理師中，已有一位轉調，在其他單位支援百餘日。

「當初應徵中重症病房，就是評估自身能力，無法承擔加護病房的壓力，院方卻要求護理人員要學著抗壓。」楊心慧說，院方說法讓基層難以接受，以目前護病比來看，護理人員一人要餵五、六名新生兒喝奶，加上護理紀錄、醫療處置等事項，護理人員壓力極大。

工會訴求，各專科護理師專業各有不同，台大醫院任意調度護理師跨科支援，不尊重專業。院方以嚴苛標準檢討護理人力，但中重度兒科病房護理人員疲於奔命，導致家長提出申訴，認為醫療品質不佳。

台大醫院企業工會秘書長邱宇弘說，院方對外宣稱「人力過剩」，根本是高層為了滿足評鑑結果，不惜將新進護理師當作湊數字的「免洗工具人」用完就扔。

工會提出三項訴求，一是要求院方應讓工會代表參與新生兒科病房會議；二為承諾在與新生兒科護理師及工會取得共識、做成決議前，暫緩一切人力調整；三是院方應針對新生兒科人力狀況，承擔自身決策責任並公開澄清。

衛福部長薛瑞元說，財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會也有各種資料，需由醫院填寫，人力部分應該要按月填報，而評鑑時看的，並不是看當下的人力狀況，一般而言，評鑑是四年進行一次的，所以要看的話，應該會是看四年來的人力狀況，不過相關狀況還要再了解。

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