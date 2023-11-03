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適逢68周年校慶 東海泰晤士排名大躍進

記者余采瀅／台中3日電
東海近年來不僅推動AI教育，更在雄厚的博雅底蘊下，打造具有人文特色的AI科技課程。(圖：東海大學提供)
東海近年來不僅推動AI教育，更在雄厚的博雅底蘊下，打造具有人文特色的AI科技課程。(圖：東海大學提供)

2024英國THE泰晤士世界大學學科排名出爐，適逢68周年校慶的東海大學，在物理科學領域中再創佳績，挺進全球601至800名，與成大、中山並列台灣第4，僅次於台大、清華和陽明交通大學。

東海大學校長張國恩表示，這再次證明東海不僅在文法商、博雅教育表現優異外，近年更在物理科學、理工獲得亮眼成就，致力推動具有人文底蘊的AI科技教育。

東海一向給人重人文輕理工印象，近年來卻出現顯著翻轉，校方不僅推動AI教育，更打造具人文特色的AI科技課程。

張國恩說，理學院重視培養具有創造力、溝通能力及跨領域合作能力的人才，現任理學院長黃皇男，重視動手實作、善用邏輯思考與發問的人才培養，更積極推動智慧應用，鼓勵學生參與國際交流提升競爭力，理學院更砸下重金提供多項入學獎學金，在AI 2.0的潮流上吸引並培養菁英人才。

不僅物理科學領域排名亮眼，工程學科指標排名中，東海大學也超越眾多國立大學，與中原大學並列私校第一。

張國恩表示，工學院長黃欽印近年來積極推動AI研究與教育計畫，透過龐大國內外校友資源與業界密切合作，無論發表頂尖期刊、綜合教師研究著作超過2200篇，與中科、精密科學園區、台中工業區超過百家企業產學合作，成為中部科學工程的人才庫。

AI 教育

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