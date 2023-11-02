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新聞評論／排骨、風電、ECFA 官員無法直面剩嘴砲

聯合報社論
主計長朱澤民被立委質詢「便當排骨越來越薄」，回答「所以委員身材保持越來越苗條」，引發外界熱議。（本報資料照片）
主計長朱澤民被立委質詢「便當排骨越來越薄」，回答「所以委員身材保持越來越苗條」，引發外界熱議。（本報資料照片）

立委羅明才質詢主計長朱澤民說，現在便當裡的滷蛋由一顆變半顆，排骨越來越薄，他想問官員對物價上漲的感受。未料，朱澤民竟然笑答，「這就是委員身材越來越苗條的原因。」次日，立委王鴻薇詢問經濟部長王美花，台電離岸風電一期的21個機組，幾乎每個月都故障，甚至有兩個機組已故障三個月還修不好。對此，王美花的回答是，「我今天才知道這個訊息，要回去了解。」

排骨和風電，都是關係人民生活至鉅的事，但決策官員的態度卻是漫不經心，無法掌握事實，只想用嘴砲應付。朱澤民近年曾陸續被立委問過各種民生小吃價格，他以自己「不吃滷肉飯」、「行政院餐廳水餃都沒漲」來規避答覆；但他說「蚵仔麵線一碗20元台幣」，則被譏「不食人間煙火」。這回被問到排骨變薄，他只好迂迴讚美立委身材當成「曲線答覆」；但這是人民想聽的答案嗎？

排骨變薄或許能使立委的身材變得苗條，但對於那些需要體力從事勞動工作的民眾而言，排骨變薄卻意味著營養與能量的不足。這點，朱澤民沒想過嗎？何況，在萬物齊漲的時代，變薄的不只是排骨，變更薄的是民眾的荷包。羅明才的質詢，無非提醒官員要心繫民間疾苦，希望政府拿出有效配套措施。誰知，朱澤民不僅一路閃避，還用言不及義的話把民生問題縮減為個人瑣事，開起令人反胃的玩笑。

王美花對風力發電的狀況外，則更令人咋舌。台電離岸風電第一期發電場位於彰化芳苑外海，計有21部機組；2018年起建，2020年完工，共耗資250億元台幣（約7.72億美元）。這座風場的標案，是由日商日立製作所與比利時商楊德諾共同取得；豈料，日立得標不到一年，即宣布退出風力發電機的生產業務。如此一來，台電花200多億台幣購置的風機，一夕變成了「孤兒機」。

根據王鴻薇的質詢，日立退出後，台電把風機的後續維修轉交給德商；如此一來，三方的權責即變得極為錯綜。更嚴重的是，這些風電機組故障率非常高，除了今年6月以外，每個月都有機組故障，其中兩機組甚至已經停擺超過三個月，至今仍未能修復。當初這座風場的規畫目標，是每年發電超過3.6億度電；但今年迄今只發了1.9億度電，幾乎只達目標的一半。但對這些狀況，王美花顯然一無所悉；立委質詢她，簡直像打在空氣上。

這兩天，王美花更大的爭議，出現在她對ECFA的發言。立委邱臣遠問到，中共若片面取消ECFA，政府有何因應？王美花答稱，ECFA相關量體占台灣對全球貿易總額約3.7％，因此受影響的占比相對比較低。她說，影響比較大的就是石化、紡織和機械三個產業，政府會設法協助業者轉型與分散市場。這席談話透露的訊息是：王美花認為ECFA取消的影響微不足道，毋需特別擔心。

台灣靠貿易立國，而我們的經濟部長竟能把影響上百萬人就業的ECFA看得如此事不關己，這到底是天真、漠然，還是冷血？ECFA的早收清單，本來就是對準石化、紡織、機械、鋼鐵等傳統產業而設，藉助ECFA之功，讓許多靈活的台灣中小企業成長茁壯，也養活龐大的就業人口。王美花作為經濟部長，不設法透過溝通協調去挽救ECFA，卻把它看成隨時「可割可棄」的東西。試問，蔡政府要進RCEP和CPTPP都不可得，王美花有何本事協助業者轉型和分散市場？

從排骨、風電到ECFA，關係著人民生活的眾多層面，包括衣食的飽足到就業的尊嚴。當官員無法直面這些時，就只能說風涼話了。

就業 比利 中共

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