打臉陳建仁？王美花：核電非綠電 2025年能源配比未含

行政院長陳建仁（左）10月31日表示「核電是綠電」，經濟部長王美花（右）11月1日稱，台灣的綠電沒有包括核電。（本報資料照片）

行政院長陳建仁前天明確表示「核電是綠電」，引發外界關注民進黨 核能政策是否轉向，不過，經濟部長王美花昨天表示，台灣的綠電沒有包括核電，陳建仁指的是綠色融資，而2025年能源配比沒有包括核電的方向不會改變，但王美花此言遭立委質疑是打臉陳建仁。行政院發言人林子倫表示，「核能發電並未被視為綠電」，並重申政府非核家園的立場。

國民黨 立委羅明才前天詢問陳建仁「核電是否為綠電」時，陳建仁除了給予肯定的答案，並說未來核能發展如果有進入到核融合，「我們當然樂觀其成，也可能很快來採用」。陳建仁的「核能綠電」說與蔡政府的核能政策相左，引發朝野議論，昨天王美花、林子倫及核安會主委陳東陽等閣員則紛紛「校正回歸」陳建仁的說法。

王美花表示，歐盟把核電定義為綠電，主要是因為綠色融資，而台灣企業以出口為導向，首先要面臨的是RE100的要求，其次則是供應鏈的要求，而RE100沒有包括核電，這是明確的，至於供應鏈，以蘋果公司為例，核電就不在綠電範圍內，陳建仁提到綠電，應該是綠色融資方面，「台灣目前的綠電沒有包括核電」。

至於陳建仁提到對於核融合樂觀其成，王美花表示，台灣使用核電最大困難，除了安全問題外，就是核廢料問題，若未來發展到核融合技術，就沒有核廢料，因此持開放態度。至於2025年的能源配比，她則說，核三的期限就是到2025年，還是會依照這個期程。

王美花的說法也形同否認陳建仁的說法，國民黨立委鄭正鈐昨天在立法院教育委員會質詢陳東陽時就質疑，陳建仁前天表示核電是綠電，但經濟部長王美花昨早受訪卻說不是，部長打臉院長，到底核電是否為綠電？

陳東陽僅說核能是低碳能源，「但不是綠能」，雖被歸類為潔淨能源，但歐盟對其有嚴謹定義，包含核廢料處理、燃料安全等均為關鍵。

林子倫則重申，非核家園目標已是台灣共識，政府對此立場從未改變，未來政府將持續透過「減煤、增氣、展綠、非核」等四大方向推動台灣能源轉型，維持台灣能源供應，讓台灣穩健邁向2050淨零碳排的目標。

對於陳建仁「核電綠電」說，國民黨總統參選人侯友宜昨天大酸民進黨「神主牌不見了，神主牌跑去哪裡了？」並批非核家園不斷跳票，都是在騙，「現在也願意用核電了吧！」侯友宜說，是民進黨主席賴清德 要選總統而非陳建仁，賴要出來說清楚。

雖然王美花等多位閣員紛紛出面「消毒」陳建仁的說法，並重申非核家園立場不變，但民眾黨總統參選人柯文哲昨天說，他也問民進黨總統參選人賴清德敢不敢說「民進黨目標2025非核家園」？「講出來保證被電到死」。賴清德競辦則批評，柯讓台灣走回核能老路，「讓核能復辟」。