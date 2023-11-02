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台南車站復工無期醜迎建城400 黃偉哲：台鐵對不起市民

記者吳淑玲／台南2日電
台南明年將迎接台灣燈會及「台南400」兩大盛事，但台南火車站古蹟整修復工遙遙無期，議員批評目前車站裝修外觀充斥廉價味，市長黃偉哲也說「台鐵局對不起台南市民」。（記者吳淑玲／攝影）
台南明年將迎接台灣燈會及「台南400」兩大盛事，但台南火車站古蹟整修復工遙遙無期，議員批評目前車站裝修外觀充斥廉價味，市長黃偉哲也說「台鐵局對不起台南市民」。（記者吳淑玲／攝影）

台南明年將迎接台灣燈會及「台南400（建城400年）」兩大盛事，身為古蹟的台南火車站是迎賓門面，之前整修時破壞古蹟的爭議造成修復工程中斷，復工遙遙無期，台南市議員曾之婕昨在市政總質詢時批評，車站外觀充斥廉價味、站內外交通紊亂，內部四處漏水，要稱「風華再現」實在很諷刺。市長黃偉哲表示，台鐵局對不起台南市民，將主動邀集中央給市民交代。

曾之婕指出，台灣燈會及「台南400」系列活動迫在眉睫，台南火車站古蹟修復延宕多年，不僅出現站外豔陽高照、站內天花板漏水，周邊交通混亂、汽機車爭道，車站外觀包覆醜陋的工程鷹架，充斥濃濃廉價味，「難道古都就該這麼醜嗎？」

曾之婕說，明年大量遊客若搭火車來台南肯定會失望，呼籲市府應改善城市美學。南市文化局表示，台鐵局已規畫幾個設計方案，希望至少讓外觀看起來完整。黃偉哲也說，台鐵局將台南車站搞成這樣，真的很對不起台南市民，市府會主動邀集台鐵局、文資局等中央機關給市民一個交代。

文化局表示，火車站屬國定古蹟，也是全民出入台南的重要門戶，市府多次向台鐵局關切修復進度與美化工程，並提供相關協助。文資處也表示，之前發生整修內部時，不慎拆除部分古蹟，台鐵局與原施工團隊中止契約，現正清算原工程，釐清施工界面及相關權責，以加速推進後續修護工程。

台鐵局表示，將積極配合台南400活動的展開，現已委託廠商進行車站施工架補強暨立面美化規畫，前天辦理專家學者諮詢會議後，已有具體方案，預計11月底前完成設計，並全力於農曆年前將台南車站大廳、圍籬及施工架立面，進行全方位美化。

台鐵 古蹟 復工

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